Gestern wurde die Polizei zu einem Streit in einer Wohnung in Villach gerufen. Eine Nachbarin teilte mit, dass ein Kind aus der betroffenen Wohnung kam und sie bat die Polizei zu verständigen. Der Täter wurde nun in die Justizanstalt eingewiesen.



VILLACH. Der Mann wollte während das Kind die Polizei rief mit einem Messer auf seine Frau los gehen. Von den Polizisten konnte bereits im Stiegenhaus bis zur Wohnung Blut wahrgenommen werden. Nach mehrmaligem Klopfen öffnete der sichtlich betrunkene Beschuldigte, ein 41-jähriger Mann. Das Opfer, seine 36-jährige Frau, saß im Nebenraum. Auch in der Wohnung konnte an mehreren Stellen Blut wahrgenommen werden.

Plötzlich aggressiv geworden

Die Frau teilte mit, dass ihr Mann Alkohol getrunken habe, und plötzlich aggressiv wurde. Die Frau wollte ihn beruhigen. Der Mann habe ihr dann mit einem Jausenmesser in den Oberschenkel gestochen. Die Frau wurde mit der Rettung in LKH Villach gebracht und ambulant behandelt. Der Mann zeigt sich aggressiv und unkooperativ.

Bis dato nie gewalttätig

Laut Opfer war der Mann ihr oder den Kindern gegenüber bis dato noch nie gewalttätig. Die beiden minderjährigen Kinder befanden sich stets in einem Nebenzimmer und waren nicht in Gefahr. Das Blut in der Wohnung und im Stiegenhaus stammt vom Täter, da er sich mit dem Messer an den Fingern verletzt hatte.

Update: Mann in Justizanstalt eingeliefert

Nach Durchführung der notwendigen Erhebungen und Einvernahmen am heutigen Tage wurde der Beschuldigte über Anordnung der StA Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.