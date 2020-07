VILLACH. Es war voll im Bad Drobollach am Faaker See am Zeugnistag. Als auch der Ausweichparkplatz bei der Feuerwehr ausgelastet war, sah man sich an der Kapazitätsgrenze. "Nichts geht mehr", hieß es. Tatsächlich lässt sich der Eintritt nur schwer begrenzen, der Zugang ist frei. Eine Kassastelle gibt es nicht.

Seenregionen gut gebucht



Es sind Bilder, wie sie derzeit nicht unüblich sind. Gerade die Seenregionen in Kärnten sind gut besucht. Faaker und Ossiacher See weisen eine "äußerst gute Buchungslage" auf, bestätigt Georg Overs, Geschäftsführer Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See. Das gilt für Hotels, Campingplätze, und nun auch Berghotels, welche mit den Ferien stark nachgezogen hätten, so Overs. Dasselbe gilt für den Wörthersee. Allen voran Velden, "teilweise ist es gerammelt voll", berichtet ein Hotelier gegenüber der WOCHE. Die Corona-bedingte Schließung habe man bereits "wettmachen" können.

Stadt setzt auf Stufenplan



Doch der Urlauber-Ansturm hat auch Konsequenzen. In Velden wurde inzwischen eine abendliche Maskenpflicht verordnet. Am Faaker See sagte man indessen den Bauernmarkt ab. Anders die Situation in der Draustadt: Noch ist es eher "ruhig". Gezielte Maßnahmen wären bisher nicht notwendig, so Alfred Winkler, Behördenverwaltung Villach. Winkler: "Erfahrungsgemäß ist es in den Städten eher ruhig, wenn die Seen voll sind." Kontrolliert werden würden vor allem Märkte und Summerfeeling-Termine. Noch (bis Redaktionsschluss) hätte es keinen Anlass für eine Maskenpflicht gegeben. Diese könne aber flexibel verordnet werden.

Tests für Schüler



Weiter denken will Vizebürgermeisterin Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ). In Anbetracht des Schulbeginns im Herbst wünscht sie sich Coronavirus-Tests für alle Beteiligten, sprich Lehrer, Schulpersonal und Schüler. Hochstetter-Lackner: "Ein Einstiegs-Coronatest zum ersten Schultag ist unverzichtbar.“ Kritik hierfür erntet sie von FPÖ-Gemeinderätin Elisabeth Dieringer-Granza. Die Tests seien für Kinder zu schmerzhaft. Alternative Testmethoden müssten her, so Dieringer-Granza.

Positiv auf die Forderung von Hochstetter-Lackner reagieren die Villacher. In einer WOCHE-Umfrage spricht sich die Mehrheit der Teilnehmer für die Tests für alle aus (rund 40 Prozent). Knapp 30 Prozent sind dagegen, jeder Fünfte wünscht sich alternative Tests. Und zehn Prozent sind für Tests nur in infektionsstarken Gebieten.