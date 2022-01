Im ATRIO Villach eröffnet der Off-Price-Retailer TK Maxx seine erste Filiale in Kärnten. Die Eröffnung ist Ende März 2022 geplant, der genaue Termin steht noch nicht fest.

VILLACH. TK Maxx eröffnet neu im ATRIO in Villach. Der populäre Händler bietet dann auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern die begehrtesten Top-Marken und Designer- Labels, von Mode für die ganze Familie bis hin zu Accessoires, Beauty und Homeware an. Statt Rabattaktionen oder saisonalen Schlussverkäufen liegen bei TK Maxx die Preise das ganze Jahr hindurch bis zu 60 Prozent unter dem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) – nicht nur für Waren eines einzelnen Herstellers, sondern von tausenden Marken aus aller Welt.

Erster Standort in Kärnten

„Wir als Shopping-Center-Betreiber setzen auf das besondere Einkaufserlebnis und wählen auch unsere Partner danach aus. TK Maxx verfolgt das gleiche Ziel wie wir und bietet mit einem besonders schnell wechselndem Sortiment seinen Kunden immer Spannendes. Dass TK Maxx seinen ersten Standort für Kärnten im ATRIO eröffnet, zeigt, dass der Standort für stationäre Händler besonders attraktiv ist und auch in Zeiten wie diesen für großflächige Fashion-Anbieter das richtige Umfeld für eine erfolgreiche Entwicklung bietet“, erklärt SES-COO Christoph Andexlinger. „Wir freuen uns, dass TK Maxx seinen ersten Standort für Kärnten im ATRIO im März eröffnen und somit die Shopping-Vielfalt im ATRIO erweitern wird. Bei TK Maxx wird mit Sicherheit für jeden etwas dabei sein“, so Center Manager Richard Oswald.

Tausende Marken zu günstigsten Preisen

Ob Mode für Damen, Herren oder Kinder, Sport- und Spielware, Schuhe, Accessoires, Schmuck, Home&Living, Koffer, Reisetaschen oder Zubehör für das Hau- stier: Die Abteilungen von TK Maxx versprechen ein breites Sortiment zu günstigsten Preisen und guter Qualität. Anders als andere Einzelhändler, die ihre Produkte saisonweise erwerben, kauft TK Maxx das ganze Jahr über ein und verfügt somit über neue Marken und Designerprodukte, die mehrmals wöchentlich in den 14 Stores in Österreich eintreffen. Eine TK Maxx-Filiale erhält mehrere Lieferungen pro Woche und jede davon beinhaltet Tausende von Artikeln. Die Menge, die das Unternehmen von jeder Marke kauft, variiert von limitierten Auflagen bis hin zu hohen Stückzahlen.

Über TK Maxx

TK Maxx ist Europas führendes Off-Price-Einzelhandelsunternehmen und betreibt in Österreich bislang 14 Stores, europaweit über 500 Filialen in sechs Ländern. Das Unternehmen mit US-amerikanischen Wurzeln wurde 1976 gegründet und eröffnete die erste europäische Filiale 1994 in Bristol/UK. TK Maxx ist auch in Deutschland und Polen vertreten und seit 2015 am österreichischen Markt präsent. Im HUMA ELEVEN Wien eröffnete 2017 eine erfolgreiche Filiale im Zuge des Center- Relaunches.