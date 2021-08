Die Gerüchte um eine Ansiedelung der Modekette in Villach verdichten sich.

VILLACH. Weder Atrio-Manager Richard Oswald noch die zuständige PR-Agentur wollen sich dazu äußern, aber: Die Zeichen stehen auf Eröffnung. Auf diversen Job-Portalen werden beziehungsweise wurden ("Job bereits vergeben") neue Mitarbeiter gesucht - übrigens auch für Klagenfurt. Vom Filialleiter bis hin zum Verkäufer/zur Verkäuferin. Als wahrscheinlichster Standort wird die ehemalige "WOM"-Fläche (das Einrichtungs-Outlet ist bekanntermaßen umgezogen) gehandelt. "WOM" ist bereits ausgezogen, die Auslagen der Verkaufsfläche sind mittlerweile verklebt.

Hunderte Filialen

In ganz Europa gibt es mehr als 685 Filialen, davon mehr als zehn in Österreich. Das Konzept hinter TK Maxx: Laut Eigendefinition wird ein "exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer ständig wechselnden Auswahl an Top Marken und Designer Labels, die bis zu 60 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) angeboten." Man sieht sich allerdings nicht als Outlet-Store. "Ein Outlet-Store verkauft üblicherweise die Ware eines einzelnen Herstellers. Wir sind anders – wir bieten Marken von tausenden von Anbietern aus aller Welt", so heißt es. Und weiter: "Wir kaufen bei unterschiedlichsten Anbietern: Bei Top Marken, Designer Labels, angesagten und aufstrebenden Fashion Brands und Anbietern, die für stilvolle Mode und einzigartige Schätze bekannt sind." Angeboten wird nicht nur Mode - auch Accessoires und mehr ist bei TK Maxx zu finden: "So kaufen wir beispielsweise wunderbar geschliffenes Glas aus Polen, luxuriöses Kaschmir und Merinowolle aus Italien und exquisite Beauty-Produkte aus der ganzen Welt. Wir suchen ständig nach tollen Marken, Mode, Qualität und dem richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis, egal wann und wo wir einkaufen."