Im Rahmen der Diskussionsreihe "Villach im Dialog" wurde am Dienstagabend im Villacher Bambergsaal zum Thema "Logistik Center Austria Süd - Vor- und Nachteile einer infrastrukturellen Erweiterung" debattiert.

VILLACH. Soll sie erfolgen oder nicht? Die Erweiterung des Logistik Centers Austria Süd in Federaun? Die Debatte am Dienstagabend brachte hierauf keine Antwort. Dafür wurden verhärtete Standpunkte einmal mehr augenscheinlich.

"Brauchen wir das überhaupt?"

Anton Dicketmüller von der Bürgerinitiative "Rett ma die Schütt", die vor der Debatte per Aussendung kritisierte, dass die Diskussion "nicht auf Augenhöhe erfolge", sondern eine "unausgeglichene Werbeveranstaltung für das Projekt" wäre: „Die Planung ist 20 Jahre alt. Es ist offenbar so, dass in den 20 Jahren nicht wirklich in Schwung gekommen ist. Die Frage ist: Brauchen wir das überhaupt?“ Günther Weichlinger, Abteilungsleiter Energie- Umwelt- und Naturschutz des Landes: "Das virtuelle Projekt 2007 war positiv. Jetzt muss man schauen, was das neue Projekt bringt.“ Christian Salmhofer vom Klimabündnis: „Man merkt immer wieder die Polarisierung, die sollte aber gar nicht sein. Man sollte die übergeordnete Perspektive nehmen.“ Anton Dicketmüller in Richtung Salmhofer: "Ich kann ihre Position nicht verstehen, sie müssten sich ja eigentlich für die Umwelt einsetzen." Weichlinger: „Wir müssen den Klimawandel einschränken. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir müssen mit sinnvollen Projekten versuchen, Verbesserungen zu erreichen.“



"Wir reden nicht von der Schütt"

Julia Feinig Freunschlag, Co-Geschäftsführerin Logistikcenter Austria Süd: "Es besteht eine gute Basis. Allerdings ist diese Basis in die Jahre gekommen. Jetzt stellt sich die Frage: Was machen wir damit? Jürgen Petutschnig, Geschäftsführer vom Umweltbüro Klagenfurt, der in die Planungen vor Ort involviert ist: „Wir reden hier nicht von der Schütt selber, sondern von intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen. Diese Flächen haben nicht die hohe Wertigkeit, wie das manchmal dargestellt wird.“

Weitere Diskussionen

Nach Ende der Podiumsdiskussion standen die Diskutanten dem Publikum, das dem Projekt teils sehr kritisch gegenüberstand, für weitere Fragen zur Verfügung. Da ging es dann gesitteter zu, als bei manch einem Zwischenruf während der Diskussion.