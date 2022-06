Nach zwei Wochen Pause findet der beliebte Kirchale Kirchtog beim St. Johanner Kirchale endlich wieder statt. Schon am Samstag war einiges los.

VILLACH. An diesem Wochenende geht der Kirchale Kirchtog beim St. Johanner Kirchale über die Bühne. Am Samstag ab 16 Uhr wurde zum Dämmerschoppen geladen, am Sonntag fängt der Kirchtag nach der Heiligen Messe (Beginn Messe um 8.30 Uhr) aber erst so richtig an. Für die musikalische Untermalung sorgen die Villacher Buam. Veranstaltet wird Kirchtag von Lins Catering, Heizhaus, Tina's Kleine Kneipe und der Freindal Wirtschaft