In Villach gibt es im Verhältnis zur Einwohnerzahl die wenigsten PKW, im Bezirk Völkermarkt die meisten, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Die Schere zwischen Stadt und Land ist auch im Coronajahr weiter auseinandergegangen. Der Fokus liegt im Ausbau klimaverträglicher Mobilität und Stärkung der Ortskerne.

KÄRNTEN. Laut einer aktuellen VCÖ-Analyse hat der PKW-Bestand in Kärnten im Vorjahr um 3.983 zugenommen und damit viermal so stark wie die Bevölkerungszahl, die um 937 anstieg. Auf 1.000 Personen kommen inklusive betrieblich genutzter Autos nun 654 PKW. Die wenigsten Autos pro 1.000 Personen gibt es in den Städten: In Villach mit 602 vor Klagenfurt mit 626, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Die meisten PKW im Verhältnis zur Einwohnerzahl weist der Bezirk Völkermarkt mit 698 auf. Der VCÖ betont, dass die Regionen neben mehr öffentlichen Verkehrsverbindungen auch mehr Carsharing und mehr Radwege brauchen. Zudem sind Ortskerne und Nahversorgung zu stärken und die Zersiedelung ist zu stoppen.

Ein sichtbarer Wandel

Noch vor 30 Jahren gab es in den Städten mehr Autos als in den Bezirken, macht der VCÖ aufmerksam. Im Jahr 1991 gab es pro 1.000 Einwohner in Klagenfurt 433 Pkw und in Villach 398 und damit mehr als landesweit in Kärnten mit 392. Auch im Jahr 2005 war in Klagenfurt die Pkw-Dichte noch höher als im gesamten Bundesland. Auch österreichweit ist dieser Wandel sichtbar. "Die Zeiten als eine hohe Anzahl von Autos ein Zeichen von Wohlstand war sind vorbei. Heute ist es eher ein Indiz für Mangel. Mangel an öffentlichen Verkehrsverbindungen, Mangel an autofrei erreichbarer Nahversorgung, Mangel an Freiheit in der Verkehrsmittelwahl", erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Fokus auf klimaverträgliche Mobilität

Damit auch in den Regionen die Bevölkerung mehr Alltagswege autofrei zurücklegen kann, ist zum einen das klimaverträgliche Mobilitätsangebot zu verbessern. Gefordert sind aber auch die Gemeinden und Städte. Wenn die Ortskerne und die Nahversorgung gestärkt und die Zersiedelung gestoppt wird, dann kann die Bevölkerung mehr Alltagswege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen und ist nicht auf das Auto angewiesen. Wichtig sind auch eine fußgängerfreundliche und gute und sichere Radverbindungen, etwa Radwege zwischen Siedlungen und dem nächstgelegenen Ort, betont der VCÖ. Zudem ist der Öffentliche Verkehr verstärkt auszubauen und der Linienverkehr durch nachfragebasierte Angebote wie Gemeindebusse und Anrufsammeltaxis zu ergänzen. Und alle Bahnhöfe sollen über Radwege gut und sicher mit dem Fahrrad erreichbar sein. "Auch E-Carsharing ist für Regionen gut geeignet. Carsharing ermöglicht es mit weniger Auto auszukommen, womit die Klimabilanz verbessert wird", stellt VCÖ-Experte Schwendinger fest.

Alle Bezirksdaten – Werte von 2019 in Klammer: