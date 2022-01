Die Betrugsfälle in Kärnten häufen sich in letzter Zeit, gestern wurde ein Villacher Opfer eines solchen. Das perfide an der Sache: Die Betrugs-SMS kam von jener Nummer, die eigentlich seiner Hausbank gehört.

VILLACH. Gestern erhielt ein 33-jähriger Mann aus Villach eine SMS, worin er aufgefordert wurde, einen Link zum Download eines Updates, zu aktivieren - mit dieser sollte angeblich die Sicherheit der E-Banking-App gehoben werden. Die Absendernummer der SMS war mit jener seiner Hausbank ident.

Mehrere Tausend Euro abgebucht

Der erwähnte Link wurde vom Villacher bestätigt. Heute stellte er dann fest, dass bei zwei Transaktionen ein Betrag von mehreren Tausend Euro von dessen Konto abgebucht worden sind. Daraufhin erstattet er Anzeige bei der Polizeiinspektion Villach-Hauptplatz.