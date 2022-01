Der Urlaub ist vorbei, für die kommende Arbeitswoche lassen sich viele Villacher testen. Ein Lokalaugenschein am Sonntag.

VILLACH. Bei der Teststation am Willroiderparkplatz ist Sonntagvormittag eindeutig am meisten los. Die Schlange reicht gegen 9.20 Uhr bis zum Beginn des Durchlasses. Wer hier ohne Termin ansteht, hat seinen Test um 10.18 Uhr absolviert. Eine Stunde Wartezeit also. Mit Termin geht es deutlich schneller, ist man in wenigen Minuten "durch". Beim Testcontainer am Nikolaiplatz wird auch auf die Testung gewartet, die "Schlange" ist aber recht überschaubar, reicht bis zum Lokal am Nikolaiplatz zurück. Überhaupt nichts los ist in der Teststraße des Roten Kreuzes im Congress Center. Hier werden - im Unterschied zu den Testcontainern - jedoch nur Antigentests angeboten. Der Testcontainer am Hauptplatz sperrt um 12 Uhr auf, dann gibt es eine weitere Testmöglichkeit in der Draustadt.