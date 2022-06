Wandern ist eine beliebte Ausflugsaktivität in den Sommermonaten. Doch ein großes Problem ist der Müll, den Wanderer hinterlassen. Das geht auch andres. Philipp Liesnig, Vorsitzender der Naturfreunde Kärnten, im Gespräch.

Woche: Haben sich die Müllmengen in den vergangenen Jahren verändert?

Liesnig: Ja! Aufgrund der Zunahme der Aktivitäten, die in der Natur stattfinden, haben in den mitunter sehr intensiv genutzten Naturräumen leider auch die Müllmengen, die in der Natur liegen bleiben, zugenommen.

Gibt es „erlaubten“ Abfall?

Grundsätzlich sollte man den Restmüll wieder mit nach Hause nehmen und nicht in der Natur entsorgen. Mit einem Apfelrest hat man eher kein Problem, aber eine Bananenschale braucht doch bis zu drei Jahre um vollständig zu verrotten.

Was sollte ein vorbildlicher Wanderer tun?

Die Jause zum Beispiel bewusst in der Jausenbox mitnehmen um eben entsprechend Abfall zu vermeiden. Das Gleiche gilt für Getränke. Sollte man jedoch entsprechende Flaschen oder Dosen mitnehmen, kann man ja die leeren Dosen oder Flaschen auch wieder mit nach Hause nehmen und da entsprechend entsorgen.

Welche Auswirkungen hat der Müll auf die Natur?

Viele Stoffe wie Aluminium, Babywindeln oder Feuchttücher brauchen ewig, bis sie verrotten. Da wir in Österreich doch sehr intensive Almwirtschaftsgebiete haben, besteht natürlich die Gefahr, dass Weidetiere diesen Müll dann auch über die Nahrungskette aufnehmen und es dadurch immer wieder zu entsprechenden Problemen kommt.

Was tun die Naturfreunde?

Die Naturfreunde Österreich haben im Vorjahr die Initiative Respect Nature gestartet, bei der es unter anderem um die Bewusstseinsbildung bei den Naturnutzern geht! Wir zeigen auf unseren Hinweistafeln auf, wie lange zum Beispiel eine Dose braucht, bis sie in freier Natur verrottet ist. Das sind immerhin 500 Jahre! Daneben haben wir in Kärnten das „Zrucksackerl fürs Rucksackerl“ entwickelt, das wir als Werkzeug zur Müllvermeidung verteilen.