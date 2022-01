Die Lind-Apotheke hat nun ein PCR-Testlabor. Sophia Telesko, Leiterin der Apotheke, berichtet von bisherigen Erfahrungen.



VILLACH. Seit Mitte Dezember sind die Mitarbeiter der Lind-Apotheke in Villach mit „Vollgas“ im Einsatz. Der Grund dafür ist die Aufstockung des Labors mit Gerätschaften zum Selbstauswerten der PCR-Tests. Neben den PCR-Testungen vor Ort werden die Tests zusätzlich von Montag bis Freitag direkt am Standort ausgewertet. Samstag und Sonntag werden die Proben in ein Grazer Labor geschickt. „Wir haben einige Leute mit ins Boot geholt, insgesamt fünf neue Vollzeitkräfte, davon sind drei nur mit der Auswertung der PCR-Tests beschäftigt. Ich bin zusätzlich von 8 Uhr bis 22 Uhr anwesend“, berichtet Sophie Telesko, Leiterin der Lind-Apotheke.

1.500 Tests pro Tag



Insgesamt werden täglich circa 1.500 Tests ausgewertet. Die Proben werden sowohl in der Apotheke als auch am Willroider-Parkplatz entnommen. Pro Test bekommt die Apotheke rund 25 Euro vom Bund, jedoch müssen laut Telesko hierbei auch der Materialaufwand von 10 Euro pro Test, sowie die Investition berücksichtigt werden: „Die Geräte haben so um die 10.000 Euro gekostet, mit allem was zusätzlich noch so benötigt wird, beläuft sich die Investitionssumme auf insgesamt 30.000 Euro. Ich würde diese zusätzliche Arbeit natürlich nicht machen, wenn ich nichts daran verdienen würde, aber es ist auf alle Fälle kein Selbstläufer. Wir müssen uns sehr bemühen und brauchen auch die entsprechende Summe an PCR-Tests, damit sich die Investition auch lohnt. Wenn wir jetzt am Tag beispielsweise nur zehn PCR-Tests auswerten würden, dann wäre das nicht rentabel.“

Schnelles Testergebnis



Telesko nennt weitere Gründe, warum sie sich für die Anschaffung der PCR-Auswertungsgeräte entschieden hat: „Ich bin der Meinung, dass wir unseren Kunden dadurch einfach einen besseren Service bieten können. Wir sind unabhängiger, schneller und flexibler, wissen, wann welcher Test in der Auswertung ist, wann das Ergebnis quasi fertig sein wird und können dementsprechend auf die Wünsche der Kunden besser eingehen. Mittlerweile ist ja der Leidensdruck nicht nur bei den Ungeimpften, sondern auch bei den Geimpften sehr groß, weil die Testergebnisse für Heimbesuche und Krankenhausbesuche teilweise sehr schnell benötigt werden. Bei uns sind die Ergebnisse innerhalb von sechs Stunden da“, so Telesko. Auch die Resonanz ist überwiegend positiv, die Leute sind dankbar und die Mitarbeiter bekommen reichlich positives Feedback.