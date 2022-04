Das ASZ Villach sammelt nun kostenlos Silofolien ein. Auch Bauern am Land würden sich eine Gratis-Entsorgung wünschen.

VILLACH STADT/LAND. Gerade jetzt, wenn die Winter-Futtervorräte für die Tiere langsam zu Ende gehen, verschwinden die riesigen Siloballen von den Feldern. Unmengen an wertvollen Kunststofffolien fallen an und müssen von den Landwirten entsorgt werden. Im ASZ in der Drauwinkelstraße (zweite Einfahrt) können die Villacher Bäuerinnen und Bauern die Agrarfolien jetzt kostenlos abgeben. "Wir sehen dies als wichtigen Beitrag zu noch mehr Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft und in der Landwirtschaft", sagt ASZ-Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. "Wir nehmen die Folien kostenlos entgegen, sie müssen nur sauber, trocken und besenrein sein."

Recycling

Der wertvolle Kunststoff wird in die entsprechende Recyclingkette eingebracht. Kleines Manko der tollen Aktion: Sie gilt nur für Landwirte aus dem Stadtgebiet, zur Überprüfung dient ein Meldezettel oder das KFZ-Kennzeichen. Ende Mai will man dann im ASZ evaluieren, wie gut die Serviceaktion angenommen wurde, an eine Wiederholung ist eventuell im Oktober/November gedacht.

Auch für Bauern am Land

Landwirt Christof Fritzer ist in Ferndorf zu Hause. "Auch wenn es mich nicht betrifft, finde ich das eine super Idee. Ich denke, dass auch viele Kollegen das in Anspruch nehmen werden, es ist auch nicht so zeitaufwendig, die Planen in sauberem Zustand zurückzugeben." Er selbst entsorgt seine Planen bei regionalen Firmen gegen einen Aufpreis. "Vielleicht kann man es anstreben, auch für uns Bauern in Villach Land so etwas einzuführen. Es gibt zwar einmal im Jahr eine Sammelaktion über den Maschinenring, da zahlt man nur eine Pauschale. Aber diese ist, wie gesagt, nur einmal im Jahr, und wo soll man die Folien zu Hause alle sammeln? So viel Platz hat man nicht, noch dazu sind sie das beste Mäusequartier", sagt Fritzer.

Pilotprojekt

Er sieht das Projekt in Villach als Pilot – mit folgenden Aktionen. So könnte er sich auch Sammelstellen mit geschlossenen Containern vorstellen. "Auch das Recycling der Folien wird sicher weiter ausgebaut werden. Zum Beispiel bestehen schon jetzt die Plastikstempel für die Grenzmarkung aus zusammengeschmolzen Silofolien." Dass manche Landwirte die Folien unsachgemäß verbrennen würden, ist Fritzer nicht bekannt: "Aber schwarze Schafe gibt es leider immer, egal in welcher Branche..."