Es geht wieder los! Wer wird das “Official Faaker See Biker Girl 2022“? Einfach Bewerbung einsenden und mit etwas Glück beim Online-Voting mit dabei sein.

VILLACH. Biker-Fans & Ladies! Auch heuer suchen wir wieder das “Official Faaker See Biker Girl 2022". Unser Casting geht wieder los! Mit etwas Glück bist auch du unter den zehn Kandidatinnen für das Online-Voting dabei. Sende deine Bewerbung mit Foto, Namen, Kontakt und Motivation bis 3. Juli 0:00 Uhr an: villach@regionalmedien.at.

Das Biker Shirt 2022

Alljährlich gibt es zur European Bike Week in Faak am See ein offizielles Shirt seitens der Gemeinde Finkenstein. Seit mittlerweile elf Jahren ist das “Official Faaker See Biker Shirt“ das Must-have für alle Biker, die den schönen Faaker See jedes Jahr besuchen! Das Shirt mit Kult-Faktor wird jedes Jahr von einem Model, das durch ein aufwendiges Casting gekürt wird, präsentiert! Die Modelinie zeichnet sich durch ansprechendes Design und hohe Qualität aus – auch das Finkensteiner Gemeindewappen ist kunstvoll darin eingearbeitet. Die Siegerin des Wettbewerbs wird das Biker Girl 2022 und ist Teil des Haupt-Foto-Shootings für die neue Official Faaker See Biker Shirt Kampagne. Erhältlich ist das Biker Shirt bei ADEG Scheiber in Drobollach sowie im Online-Shop unter www.biker-shirt.at.