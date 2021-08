Nicht überall ist die Mitnahme vom „Stand Up Paddle“ erlaubt. Wir haben recherchiert.

VILLACH. In den städtischen Strandbädern Drobollach, Silbersee und am Vassacher See ist freier Eintritt. „Dahier ist hier auch das SUP erlaubt“, erfahren wir von der Stadt Villach. Im Strandbad Faak am See ist die Mitnahme von privaten „Stand Up Paddles“ hingegen nicht gestattet. Eine Alternative ist das Strandbad Sandbank. Obwohl man hier SUPs auch ausborgen kann, darf das private Bord ohne Aufpreis mitgenommen werden.

Ossiacher See

In Annenheim befindet sich das CampingBad Ossiacher See. Hier darf man das eigene Bord zwar mitnehmen, muss für dieses aber einen extra Eintritt von 3,80 Euro zahlen. Vor Ort gibt es zudem eine SUP-Schule, die Kurse und Boards anbieten. Keinen Verleih hat das Seebad St. Andrä, das eigene Bord darf aber kostenlos mit.

Velden

Weiter geht der Blick nach Velden. Im Strandbad Wrann darf man das eigene Board mitnehmen, man muss dafür aber zusätzlich eine Kabine buchen, vor Ort gibt es einen Verleih. Im Strandbad Velden gilt: Eigenes Board darf mit, es gibt zudem einen externen Verleih. Gleiches gilt im Strandbad Aichwaldsee: Es gibt einen Verleih, aber auch das eigene Board darf mitgenommen werden. In diesem Sinne wünschen wir noch schöne restliche Sommerwochen auf dem Wasser!