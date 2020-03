Von Gedankenfasten, über Kräuterheilkunde bis zu Yoga. In Villach startet mit "Einfach Fasten" ein dreitägiges Fasten-Programm. Der Besuch ist kostenlos.

VILLACH. Drei Tage volles Programm rund um das Thema "Einfach Fasten!" bietet die Stadt Villach von 11. bis 13. März an. Der Startschuss fällt am 11. März um 10 Uhr vormittags. Die Veranstaltung ist auch ein Weg die ruhige Zeit zwischen Fasching und Ostern zu überbrücken und der Stadt etwas Leben einzuhauchen, wie Stadtmarketing-Chef Gerhard Angerer erklärt: "Es is heuer sozusagen der Pilotversuch und wir sind gespannt darauf wie es angenommen wird."

Yoga, Gedankenfasten und mehr



Von Vormittag bis hin zum Abend finden Workshops rund um das Thema Fasten statt, unter anderem Eltern-Kind-Yoga, Kräuterworkshops, oder Mandalas Malen, "es geht nicht nur um das äußere sondern auch das mentale Fasten", erfährt die Woche.

Veranstaltung kostet 8.000 Euro



Stattfinden wird das ganze am Villacher Hauptplatz in einem rund 20 mal acht Quadratmeter großem und beheiztem Zelt. Auch bis zu zehn Aussteller werden vor Ort sein.

Kosten fallen für die Besucher keine an, Vorträge und Workshops können gratis besucht werden. Veranstalter ist das Stadtmarketing Villach, in Kooperation mit der Volkshochschule Villach und den teilnehmenden Innenstadtbetrieben.Die Kosten von 8.000 Euro für das Event trägt das Stadtmarketing Villach. "Wird es angenommen, ist es sicher ein Konzept, das Zukunft hat", schließt der Stadtmarketing-Chef.

Mehr zum Programm auf www.stadtmarketing-villach.at oder www.vhsktn.at