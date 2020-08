Seit Jahren gibt es eine rauchfreie Zone am Silbersee. Daran halten tut sich nicht jeder. Doch es gibt auch andere Unannehmlichkeiten.

VILLACH. An und für sich ist es ein wunderbarer Fleck Erde. Der Silbersee in Villach. Gerade im Sommer ist das Areal beliebt, um sich abzukühlen. Der Zugang zum See ist kostenfrei, lediglich fürs Parken zahlt man etwas. Liegen lässt es sich bequem rund um den See.

Zigaretten bleiben Problem



Und dennoch sei hier nicht alles eitle Wonne, wie ein Villacher gegenüber der WOCHE berichtet. Neben anderen Umweltvergehen sind es vor allem achtlos weggeworfene Zigarettenstummel, die ihn stören. Umso mehr, wenn er diese in der rauchfreien Zone findet. "Leider", so sagt er, "wird das Rauchverbot nicht eingehalten".

Seit fünf Jahren rauchfrei



Seit fünf Jahren ist das Nordufer´ des Silbersees rauchfrei. Die Ankündigung, damals von Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, die Zone auf das Südufer ausweiten zu wollen, wurde nicht umgesetzt. "Aktuell sehen wir hierfür keine Notwendigkeit", heißt es seitens der Stadt Villach als Betreiber des Bads.

Junge halten sich nicht daran



Nun wie sieht es tatsächlich aus? Die Hinweisschilder zur rauchfreien Zone sind gut ersichtlich, allein an der Motivation sich daran zuhalten, scheitert es – wenn auch punktuell. Vereinzelt findet man (vor allem) junge Menschen, die zur Zigarette greifen. Aschenbecher (da rauchfrei) gibt es nicht. Die Stummel landen (zumeist) in der Wiese. Viele Raucher sind es an diesem Tag jedoch nicht, störende Zigarettenstummel muss ma schon suchen.

Der Villacher fühlt sich in seiner Kritik nichts desto trotz bestätigt. Schließlich fange es bei immer bei "einem" an. Er wünscht sich mehr Schilder und hat auch einen konkreten Vorschlag. Ein "Rauchen verboten" Schild an der Umkleide solle es sein.

Keine Strafen



Raucher-Kontrollen gibt es im Übrigen nicht, wie der Villacher Magistratsjurist Alfred Winkler erklärt. Ein Rauchverbot gilt laut Winkler "nur für Spielwiesen und -flächen" im städtischen Gebiet, die rauchfreie Zone in Bädern sei dagegen "eine freiwillige Verpflichtung". Demzufolge gebe es auch weder Abmahnungen oder Strafen.

Nicht nur der Rauch reizt die Nase



Doch nicht nur der Rauch ist es, der stört am Silbersee. Auch die mangelnde Bereitschaft einiger Gäste die Toilette aufzusuchen stört wiederum einen anderen Badegast vor Ort. "Wenn das jeder macht, man kann es sich vorstellen", rümpft der aus dem Villacher Umland kommende Besucher seine Nase. "Es wäre allen geholfen, wenn jeder sich ein bisschen benehmen könnte", schließt er.

------

Rauchfreie Zonen in Bädern



Rauchfreie Zonen gibt es laut Stadt Villach im Bad Drobollach und am Silbersee. Im vergangenen Jahr wurde angekündigt in allen Bädern zumindest ein Drittel der Liegeflächen rauchfrei gestalten zu wollen. Auch entsprechende Hinweisschilder ließ man anfertigen.