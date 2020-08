Zugang zu Villacher Innenstadt beschränkt. Strenge Kontrollen bleiben.



VILLACH. Sicherheit geht vor: Die Stadt Villach beschränkt am heutigen Samstag den Zugang zu Teilen der Innenstadt. Den Grund dafür wird wie folgt erklärt: „Obwohl Veranstaltungen der meisten Wirte in kleinem Rahmen stattfanden, musste Freitagabend in zwei Fällen eingeschritten werden.“ So hatten feiernde Gäste Sicherheitsabstände nicht eingehalten.

Kirchtags-Höhepunkt

Ohne die Corona-Pandemie hätte ein Großteil der Villacher am heutigen Samstag den Villacher Kirchtag gefeiert. Bekanntlich musste dieser aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, woraufhin einige Wirte beschlossen, eigene Veranstaltungen (sogenannte „Wirtekirchtage“) in kleinerem Rahmen abzuhalten.

Obwohl die meisten Veranstaltungen der Wirte auch im kleinen Rahmen gehalten wurden und Villacher sich Im Gros an die Abstände hielten, musste die Stadt im Zuge der Kontrollen in zwei Fällen entsprechende Maßnahmen setzen und in Teilen des Innenstadtgebietes den Zugang sperren.

Zugang wird reglementiert

Auch am heutigen Samstag wird die Stadt in stark frequentierten Innenstadtgebieten den Zugang reglementieren.

Diejenigen, die beschließen, sich heute in die Stadt zu begeben, ersucht die Stadt Villach, auf die Sicherheitsabstände zu achten. Die Zugangsreglementierungen gibt es trotz strenger Kontrollen.