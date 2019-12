SPÖ

Herr Herwig Seiser, wenn Ihre Gerechtigkeit nur so aussieht, so haben Sie das falsch betitelt, denn die SPÖ wurde gewählt um dem Volke zu dienen, nicht um 27 Parteimitglieder zu weinen. Und froh zu sein, dass es nicht der eigene Stuhl war an dem genagt wurde. Gerechtigkeit ist auch nicht, wenn Sie und Ihre Partei, den ärmsten Menschen in Kärnten 2019 130.-€ aberkennen bei Heizkostenzuschuss und der Bürgermeister- Weihnachtsgeste! Letztere gestrichen wurde. Das interessiert Sie nicht, aber das ist LH Peter Kaiser mit seinen Mittäterinnen, der das veranlasst hat. Ich verstehe ja, dass die SPÖ mit 15 Millionen Schulden, bei den ärmsten Menschen, anfangen muss zu sparen!

Eine absolute Schande -Partei ist die SPÖ geworden.

P.S.: Ich vergesse auch nicht, dass LH Kaiser bis heute seine Antwort schuldig blieb: "Ob er mich und alle armen Menschen (laut Caritas über 80.000 Menschen) als Kriminelle hält, die sich Sozialleistungen mit kriminellen Machenschaften erschwindeln würden. (SPÖ DIE KÄLTE Partei)