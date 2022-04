1. Klasse B: Maria Gail holt sich trotz doppeltem Elferkrimi Ostergeschenk durch 0:2 Sieg in Rothenthurn

Karsamstag, Fleischweihe und Fußballmatch an einem Tag verlangt Flexibilität, um alles unter einen Hut zu kriegen. Also fuhr ich extra um 12 Uhr nach Villach in die Kreuzkirche, um nach der Fleischweihe auch genügend Zeit zu haben, die Jause anständig zu genießen. Wie immer beim ersten Mal jausnen übertrieben fast bis zum Anstehen, hab fast ein Mittagsschläfchen einlegen müssen, so voll war ich.

In Rothenthurn fanden sich ziemlich aufgerundet 100 Zuschauer ein, dickvermummt und hoffnungsvoll für die eigene Mannschaft.

Rothenthurn steht mit 40 Punkten am 2. Platz, spielt um den Aufstieg mit, vorne ist man punktemäßig eng beieinander, da zählt jedes Pünktchen.

Die Gäste aus Maria Gail haben ihre Formkurve glücklicherweise nach oben richten können. sind mit 32 Punkten am 6. Platz und in Rothenthurn stets voll motiviert, weil da in der Vergangenheit schon paarmal Sensationen geglückt sind.

Der Spielbeginn war flott auf beiden Seiten, wohl auch, um auf Grund der kühlen Witterung auf Betriebstemperatur zu kommen. Es war mal ein beiderseitiges Abchecken, wobei sich recht bald herauskristallisierte, das Maria Gail die Nase vorn hatte. Mehr Einsatz, mehr Ballbesitz und auch mehr Tormöglichkeiten und so kam, was kommen musste. In der 26. Minute ließ Maria Gails Goalgetter Jan Jogar 5 Rothenthurner Defensivspieler wie Slalomstangen stehen und traf zum 0:1. Dieses frühe Führungstor war natürlich ein Geschenk und öffnete die Tür für weitere Motivationsschübe auf Seiten der Gäste. Kurz drauf war sogar noch die Chance zum 0:2, diesmal traf das Runde jedoch leider nicht das Viereckige.

Vor der Pause wurde es dann nochmal ein bisserl brenzlig. Rothenthurn drängte und drängte, für kurze Zeit war Einbahnfußball, Maria Gail brachte den Ball nicht aus der eigenen Hälfte, glücklicherweise konnten die Gastgeber daraus keine nennenswerten Torschüsse verwerten.

In der Halbzeit wurde der Rothenthurner Tormann ausgewechselt. Eine Weile war das Match wieder auf Augenhöhe, bis Maria Gail sich wieder und wieder steigerte und sich mehr Spielanteil erobern konnte. Und dann gabs fast wie aus heiterem Himmel eine Vollbremsung durch eine Elfmeterentscheidung gegen Maria Gail, die nicht zu verstehen war. Klingbacher schnappte sich das Leder, nahm Anlauf, schoss und.......... Maria Gailers Goalie Gappitz Manuel erriet die Ecke und konnte den Einschlag verhindern. Super Parade, ein Traum!!! Die heimischen Zuschauer sahen das natürlich anders. Man war unzufrieden, sie murmelten was vor sich hin, dass Klingbacher scheinbar in der Vergangenheit schon des öfteren den Elfer nicht verwerten konnte und mit welcher Berechtigung er sich jedesmal den Ball auflegte usw usw.......

Ihr Elend wurde noch größer, als unser Raphael Kattnig gleich nach dem Elferkrimi in der 64. Minute den Spielstand auf 0:2 erhöhte. Ganz wichtig zu diesem Zeitpunkt, wir - die Zuschauer - konnten direkt mal ein bisserl durchschnaufen.

Am grünen Rasen gabs jedoch kein Rasten, da waren sie so richtig in Schwung und das Match lief lockerflockig und kurzweilig weiter. Für den Schiri gabs scheinbar zu wenig Action und er zeigte zum wiederholten Mal in dieser Partie gegen Maria Gail auf den Elfmeterpunkt, Ursache unbekannt. Diesmal trat Kujundzic als Vollstrecker an, nahm Anlauf, schoss und.......... Maria Gailers Goalie Gappitz Manuel konnte zum zweiten Mal an diesem Tag einen Elfer abwehren, sensationell. Die Diskussionsrunde bei den heimischen Zuschauern fing wieder von vorne an. Deren Analyse ergab, dass bei einem so großen Goalie nur ein halbhoher Schuss zum Erfolg führen kann, jeden anderen fängt er, außer man würde ihm die Hände zubinden, hihi. Also, ich rede nur nach, was ich heute gehört habe ;-)

Auf alle Fälle gabs dann noch als Sahnehäubchen ein kurzes Intermezzo unter den Spielern, weiss nicht genau warum und wieso. Petre Stefanov sah die Ampelkarte und so war Maria Gail ab der 87. Minute mit einem Mann weniger am Feld. Das spielte für Rothenthurn aber keine Rolle mehr, es war zu spät und heute hatten sie einfach nicht die Qualität, den Gegnern irgendwas dagegen zu setzen und so fuhr Maria Gail mit drei riesengroßen Ostereiern im Gepäck nach Hause .......

Ich musste mir beim Heimfahren dann direkt den Tempomaten einschalten, nachdem ich bemerkte, dass ich vor lauter Freude und vor mich Hingrinsen den Bleifuß aktiviert hatte und zweimal hintereinander 160 am Tacho stand, man muss ja nichts übertreiben und ich wollte auch keine Spende an den Staat in Form eines Strafzettels riskieren......

Gratuliere herzlichst, super Partie und noch schöne restliche Osterfeiertage.