Die einfachen und doch intensiven Dinge sind es, die uns einen Blick auf den Sinn des Lebens schenken. Schauen wir uns die Blumen an, die Blätter der Bäume mit ihrem Farbenspiel oder die paarweise tanzenden und miteinander spielenden Schmetterlinge.

Es gibt im Leben unzählige Möglichkeiten, zu zeigen: ich bin wer. Aber dann gerät man in Situationen, in denen Überzeugungen und die eigenen vollbrachten Taten keine Bedeutung mehr haben.

Das, was im Leben wirklich zählt, ist die Seele des Menschen und das, was er für seinen Nächsten tut.