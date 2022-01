Langsam nimmt das Neue Jahr an Fahrt auf und auch wenn die nächsten Wochen noch durch und durch von Unwägbarkeit bestimmt sein werden, so schauen wir doch voller Zuversicht in die Zukunft.

Mehr als 2 Monate sind seit unserem letzten Konzert vergangen ! Kommenden Freitag startet endlich wieder die Konzertsession jazz.villach.22 ! 15 Konzerte sind im 1. Halbjahr geplant, ob durchführbar , weiss noch niemand ! Jedenfalls hoffen wir bei Einhaltung sämtlicher Vorschriften ( untenstehend) gesund und beswingt den Sommer zu erreichen und den Virus zu bejazzen !

Der Konzertabend am Freitag steht ganz im Zeichen der großartigen österreichischen Saxophonistin Tanja Feichtmaier. Sie wird in unterschiedlichen Besetzungen, Stilrichtungen und Genres diesen Abend gestalten. Beginnen wird die Oberösterreicherin mit einem improvisierten Monolog, der dann anschließend in spannende musikalische Dialoge mit dem Grazer Pianisten Dieter Glawischnig, seines Zeichens lebende Legende der österreichischen Jazzlandschaft einerseits und andererseits mit dem lange Zeit in New York lebenden Vorarlberger Kontrabassisten Peter Herbert, der mit Feichtmaier schon länger kommuniziert.

Abgeschlossen wird dieser einzigartige Abend mit einem Trio, bestehend aus Feichtmaier, dem Tenorsaxophonisten Cene Resnik, einem der prominenten Vertreter der slowenischen kreativen und improvisierten Musikszene und dem herausragenden Schlagzeuger und Perkussionisten der jungen Generation slowenischer Improvisatormusiker Urban Kušar.

teilnehmende MusikerInnen:

Tanja Feichtmair, a-sax fl

Dieter Glawischnig, piano

Peter Herbert, bass

Cene Resnik, t-sax

Urban Kušar, dr, perc

Achtung Beginnzeit : 19 UHR 10

Telefonische Kartenreservierung unter 0699 180 825 70 oder 04242 28896 sowie über Homepage www.kulturforumvillach.at

Aktuelle COVID-Verordnung

Es gilt die 2G-Regelung (geimpft oder genesen) und Maskenpflicht bis zum zugewiesenen Sitzplatz, also dasselbe Prozedere wie in der Gastronomie. Sperrstunde ist bis auf weiteres um 22 Uhr.

Die nächsten Konzert :

Freitag, 14.01.2022 ein Abend mit Tanja FEICHTMAIR

Mittwoch, 26.01.2022 Ingebrigt Haker Flaten (Exit) KNARR

Mittwoch , 09.02.2022 NU - BAND

Dienstag, 22.02.2022 AVA Trio

Freitag, 11.03.2022 MOUNT MÄANDER

Mittwoch, 16.03.2022 CANADA DAY

Dienstag, 22.03.2022 RAF VERTESSEN NEW YORK Quartet

Mittwoch, 30.03.2022 SWELL / GUSTAFSSON / HARNIK