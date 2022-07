Let´s make Musik! - Projekt für musikalische Kinder - Abschlusskonzert

Am 3. Juli hat im zum Konzertsaal umfunktionierten Proberaum der Stadtkapelle Villach das Abschlusskonzert von "Let´s make Musik!" stattgefunden. Musik machen - das war das Motto für 22 Kids, die unter der fachkundigen Leitung von Sandro Wanker in ihrem ersten Orchester gespielt haben. Von den ersten Anfängen bis zum Abschlusskonzert haben die jungen Musiker riesige Fortschritte gemacht. Davon konnten sich zahlreiche Fans und auch, als offizieller Vertreter der Stadt Villach, Gemeinderat Herbert Rader überzeugen. So viele glückliche Kinderaugen hat man selten gesehen. Mit einem Schlagwerkauftritt zu "Eye of the Tiger" hat die Show begonnen und mit der "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven wurde das für die Kinder allererste Konzert beendet. Zur Förderung der musikalischen Jugend wurde dieses Projekt von der Stadtkapelle Villach mit Unterstützung der Stadt Villach initiiert und findet hoffentlich schon im kommenden Herbst eine Fortsetzung.