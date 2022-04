Das Wetter passte, die Laune auch, also entschloss ich mich heute dazu, einen Osterspaziergang zu unternehmen. Immerhin hat der große Dichter und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe darüber sogar ein nettes Gedicht geschrieben ("Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick…).

Ein Naturschutzgebiet beim Ossiacher See erschien mir als ideales Ziel und tatsächlich begrüßten mich unzählige Buschwindröschen gleich am Waldesrand und das fröhliche Vogelgezwitscher war Balsam für meine Seele.

Aber dann ging es los: Leere Bierdosen, Plastikflaschen, ein Kondom (gebraucht), ein gutes Dutzend Schutzmasken, sogar ein herrenloser Badeschlapfen lagen da am Wegesrand herum. Ich war echt geschockt über diese Menge von hässlichem Müll.

Liebe Landsleute, bitte helft doch alle ein bisschen zusammen und achtet bewusst auf unsere wunderschöne Natur! Nur alle gemeinsam schaffen wir es, die Natur sauber und gesund zu erhalten. Dann können wir auch wie Goethe in seinem Gedicht sagen: "Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich Mensch hier darf ich's sein!"