In den Sommermonaten das lebhafte Treiben

nun in der Natur pulsiert -

voll von Lebendigkeit an Stimmen, Geräuschen, Lauten und Düften.

Wenn die Sonne lacht aus Bergeshöhe

in all die schönen Täler;

worin eingebettet die vielen verträumten, smaragdgrünen,

türkisblauen und schilfgrünen Seen liegen -

umsäumt von urigen Bergwäldern.

Tauche auch DU ein ins kühle Nass

und erfreue dich deines Lebens!

Wünsche Euch Allen ein schönes Wochenende;

mit lieben Grüßen Hildegard