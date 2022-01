NUR 5 ZEILEN WERT!

Nur 5 Zeilen wert ist der Tageszeitung die Meldung der gestiegenen Preise im Monat Dezember. Man höre und staune, die Preise sind um 4.3 % gestiegen.

An sich für viele Bürger eine überaus wichtige Nachricht. Denn viele haben in diesen Zeiten nur eingeschränkte Mittel zur Verfügung. Mindestrentner, niedere Pensionsbezieher und viele andere Mitbürger müssen diese Preise täglich bei ihrem Einkauf bezahlen. Dazu kommen noch Erhöhungen von Miete, Strom, Heizung. Was bleibt denn dann noch übrig für das normale Leben? Sparen ist Luxus, denn die Null- Zinsen- Politik der Banken zerstört ganze Teile der Normalbürger.

Es geht nicht so wie in der Wirtschaft, man kann nicht zum Staate gehen und sich finanzielle Unterstützung holen. Nein, daß ist dem Bürgertum fast nicht gestattet. Man kann es an den fünf Fingern abzählen, wenn die Pensionsangleichungen vom Finanzamt bekannt gegeben werden. Die Angleichungen sind jetzt schon aufgebraucht, wenn die Inflation so weiter geht.

Die Frage muss daher lauten: Wann machen die Verantwortlichen unseres Landes sich endlich darüber Gedanken, das Volk nicht zu schröpfen, sondern ein gutes Leben zu garantieren. Preise für Grundnahrungsmittel müssen auch in diesen schweren Zeiten zu Normalpreisen zum Einkauf zur Verfügung stehen.

Man ließt in den Tageszeitungen, die Manager bekommen enorme finanzielle Monatsgehälter, von solchen Summen kann ein Normalbürger nicht einmal träumen.

Also ist hier ungleiche Verteilung an der Tagesordnung. In diesen angespannten Zeiten der Pandemie, sollte im Parlament Friede herrschen, alle gewählten Vertreter der Parteien sollten dafür kämpfen. Auch die Vertreter der Pensionisten müssen lautstärker werden. Man sollte diese unangenehmen, oft nicht nachvollziehbaren Teuerungen des Tages, nicht in fünf Zeilen, der Bevölkerung vor die Nase halten!