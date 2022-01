Die Waldorfschule Villach lädt Interessierte ein, Waldorfpädogik kennenzulernen. Die "Tage der Offenen Einblicke” starten mit einem digitalen Infoabend am 19.01.2022 um 19 Uhr.

Ab dem Tag vor der Veranstaltung steht ein Zoom-Link auf der Website von Waldorf Villach bereit, und man kann sich bequem von zu Hause aus informieren.

Es folgen in diesen Tagen Online-Informationsvideos über die Waldorf-Pädagogik und Einblicke in den Schulalltag.

Am 21.01.2022 kann man das Schulgebäude und die Gegegebenheiten vor Ort kennenlernen. Die Pädagoginnen und Pädagogen stehen für ein persönliches Kennenlernen und einen persönlicher Austausch sowie für die Beantwortung etwaiger Fragen gerne an diesem Tag ab 15:00 Uhr zur Verfügung.

Die Schülereinschreibung findet ab 1.2.22 statt.

Nähere Infos:

Waldorfschule Villach

Mühlenweg 29

www.waldorf-villach.at