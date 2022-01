zärtliche Stacheln auf filigranem Eis

Anderswo strahlt der blaue Himmel mit dem weissem Schnee um die Wette. In den Niederungen klebt leider hartnäckig der Nebel am Boden und die Nebelschwaden sind so dicht, dass die Sicht nach 100 Metern auf Null herrscht. Trotzdem steht einem Winterspaziergang nichts im Wege, außer der innere Schweinehund, den hab ich aber überwunden. Wie alle Dinge hat auch auch der Nebel zwei Seiten. Die hohe Luftfeuchtigkeit gepaart mit Minustemperaturen war der perfekte Dünger und Baustart für filigrane Stacheln auf sämtlichen Untergründen. Ob Maschendrahtzaun, Sitzbankgeländer, Blumenübertöpfen, natürlich auch auf jedem Ast, der zart seine bestachelten Fingerchen zu dir streckte. Aber wehe, wenn du sie angreifst, sie zerfallen vor deinen Augen und aus ist es mit der Pracht. Dieses eisige Wunder soll nur mit den Augen genossen werden. Wunderbar war auch die Heckenwand, deren grüne Grundfarbe nur mehr zu erahnen war. Oder der Busch am letzten Foto, wie ein Strauch in Vollblüte - ein weisser Spitzentraum. Freu mich schon auf morgen und bin gespannt, was sich über Nacht wieder alles getan hat.........