1. Klasse B: Erdrutschsieg von Maria Gail in Malta: 0:6

Coronapause für mich vorbei, endlich. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Irgendwie hatten die freien Wochenende auch so seinen Reiz, aber wenn man dann wieder am Platz ist und alle sieht und trifft und die "Sprüche" hört, dann weiss man, das es "passt", es ist schön, dass es wieder Fußball gibt in Zeiten wie diesen......

Die Spieler selbst hatten natürlich auch eine Zwangspause. Bei Maria Gail bedeutete dies aber nicht, dass man sich erst wieder zum ersten erlaubten Training sieht, nein, es wurden wöchentliche Treffen mit einer Handvoll Leute organisiert unter Einhaltung aller Vorschriften, um den Kontakt nicht abreissen zu lassen. Fitness ist stets hochgeschrieben, nachdem anfangs kein Mannschaftstraining erlaubt war, gab es eine Laufchallenge. Pro Spieler pro Woche waren mindestens 21 km zu laufen und das über 5 Wochen und sie kamen zusammen auf sagenhafte 2500 km - und diese geballte Muskelkraft in den Beinen bekam heute der Gegner zu spüren, aber dazu später.



Das Team von Maria Gail besteht in der Saison 2020/2021 aus folgenden Leuten:

Florian Unterrieder

Sandro Assek

Sandro Julian Keckel

Marcel Kpabitey

Stefan Sonnek

Maximilian Helmuth Günter Fleissner

Fabio Gulle

Martin Krampl

Patrick Uggowitzer

Klemen Velic

Noa Emanuel Ljubicic

Michael Linder

Dario Drmac

Ivan Drmac

Ivan Krnjic

Philipp Christian Stotz

Luca Erwin Jost

Mario Turner

Florian Uggowitzer

Tician Hauswirth

Marcel Wallis

Jan Logar

Ivan Pravdic

Maximilian Leon Ulbing

Neven Ilic Trainer

Thomas Schluder Tormanntrainer

Jan Logar und Dario Drmac sind neu dazu gekommen, zusätzlich gibts ein paar "Heimkehrer", über die freu ich mich besonders, Maria Gail ist halt Maria Gail, aber das weiss man erst, wenn man woanders war und vergleichen kann......

Die ersten drei Spiele hab ich leider nicht live miterleben können. Maria Gail startete auswärts in Feffernitz mit einem 3:3, dann daheim gegen Gmünd 1b schaffte man zum Einstand gleich mal ein beachtliches 4:0, okay, dafür war das Derby gegen Magdalen mit 4:1 sagen wir mal ausbaufähig und so stand man nach 3 Spielen mit 4 Punkten am 8. Platz.

Heute gings gleich mal 80 km nach Malta, 123 Zuschauer belebten die Kulisse, Malta befindet sich mit 1 Punkt am 12. Platz und hier kennt man aus Maria Gail's Sicht mindestens ein Gesicht und zwar das von Arnold Freissegger, Ex-Trainer von den Villachern.Mit und unter ihm schafften wir 2017 mit 26 von 28 gewonnenen Spielen und 158 Treffern den Aufstieg in die 1. Klasse.

Heute war von Anfang an alles offen, beide Teams mussten auf einige Stammspieler verzichten, der Kader der Gäste aus der Draustadt war um 6 Leute dezimiert, das hieß für den Rest, sich zu formieren und das Beste drauß zu machen. Und wie sie sich bemühten.

Die ersten 10 Minuten gabs Einbahnfußball Richtung Malta Tor, nur das Visier war noch nicht scharf gestellt. Im Gegenzug gabs einen einzigen Konter der Hausherren und nur der tollen Reaktion des Maria Goalies Sandro Assek war es zu verdanken, dass ein Einschlag verhindert werden konnte. Aber das war so irgendwie der Anfang vom Ende der Glücksphase von Malta. Jetzt ging es Schlag auf Schlag.

Die erste Halbzeit gehörte zwei Männern: Dem Tormann von Malta und Ivan Pravdic aus Maria Gail, der den Tormann 3 x zwang, den Ball aus dem Netz zu klauben. In der 12., 34. und 44. Minute hats dreimal geklingelt, ein Goal schöner wie das andere. Nach dem 0:2 sagte ich zu meinem Sitznachbar: "2 Tore vorn sein ist schon mal sehr beruhigend". Das hörte ein Nachwuchskicker von Malta und murmelte so halblaut vor sich hin: ".... und jetzt werdet ihr 2 Tore kriegen......" Ich hab nix gesagt, ich liebe so einen Kindermund und vor allem diese Betrübtheit und das totale Mitfiebern, man weiss ja selber, wenn man so hundert prozentig hinter seinem Verein steht, das man in diesem Moment dem Gegner alles mögliche wünscht, nur keinen Sieg.

Der Fußballgott hat sein Flehen jedenfalls nicht gehört. In der 65. Minute hat sich Spielertrainer von Malta, Arnold Freissegger, selbst eingewechselt, wollte noch das Ruder rumreissen, es ist beim Wollen geblieben. Gleich als Begrüßungsgeschenk gabs für ihn das 0:4, diesmal war Florian Uggowitzer der Torschütze.

Umso mehr Tore fielen, umso mehr gingen einheimische Fans nach Hause. War es der dunkelschwarze Himmel oder die Gewissheit, dass sie diese Partie nicht mehr hoch gewinnen würden, man weiss es nicht so genau......

In der 78. Minute traf wiederum Ivan Pravdic und wurde so zum Hattrick Star und in der 81. Minute sprang der Ball von Arnold Freissegger's Fuß unglücklicherweise direkt ins eigene Tor und mit diesem Geschenk endete die Partie mit 0:6.

Ein flottes Spiel mit einem super Ergebnis, da braucht man nicht viel schreiben. Einsatz war von allen perfekt, logo, mit 2500 Laufkilometern in den Füßen spielt man sich am Platz, nur weiter so, ich drück euch die Daumen.....