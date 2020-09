1. Klasse B: Maria Gail holt auswärts in Stockenboi nur ein Pünktchen

66 Zuschauer bei strahlender Herbstsonne in Stockenboi, die Nichtzuschauer haben auch nicht viel versäumt, zumindest auf Maria Gailer Sicht.

Die Ausgangsposition: Maria Gail mit 7 Punkten am 5. Platz.Stockenboi seit voriger Runde mit 1 Punkt Vorletzter.

Jetzt sitz ich da und weiss nicht was ich schreiben soll. Was soll ich sagen? Der Tabellenplatz sagt nichts übers Kämpferherz aus und das hatten heute eindeutig die Gastgeber. Obwohl sie in der 15. Minute durch eine rote Karte auf Hannes Gruber verzichten mussten, schafften es diese 9 Feldspieler, Maria Gail auszuspielen. Die Villacher vergaben die wenigen Chancen, spielten zu langsam, zu schön, zu kompliziert. Stockenboi dagegen nutzte den kleinen Platz perfekt: laufen und schießen, mehr braucht man dort oben nicht und mit dieser Methode gingen sie in der 35. Minute durch Lukas Kampitsch mit 1:0 in Führung.

In der zweiten Halbzeit probierte Maria Gail einiges aus, Stellungswechsel, Eintauschspieler usw usw. Es ging bis maximal bis zum 16er und dann war Schluss. Freistöße waren zu ungenau, Torschüsse zu schwach, Pässe gingen zum Gegner. Kompliment auch an den gegnerischen Goalie, der sehr gut mitspielte und vielen Villacher Angriffen selbst den Wind aus den Segeln nehmen konnte. Als wir schon mit einer Niederlage rechneten, konnte unser Jan Logar in der 86. Minute wenigstens den Ausgleich erzielen. Leider zu spät, um das Blatt noch wenden zu können. Es blieb beim X und gefühlsmäßig wars für mich leider trotzdem eine Niederlage. Schade um die Partie, da wären 3 Punkte ohne weiteres drinnen gewesen......

Holen wir uns diese halt am nächsten Sonntag gegen Velden oder?