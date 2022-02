Der EC Grand Immo VSV gewinnt gestern Abend das Match gegen Laibach und holt sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um die Top 6.

VILLACH/LAIBACH. Gestern, Dienstag, gastierten die Adler in Ljubljana. Nach dem Comeback-Sieg in Linz wollten die Blau-Weißen entsprechend nachlegen. Mit Erfolg: Die Treffer der Blau-Weißen erzielten John Hughes, Jamie Fraser, Chris Collins und Youngster Maximilian Rebernig. Einziger Wermutstropfen: Anton Karlsson schied verletzt aus.

Erstes Drittel

Bereits zu Beginn übten die Heimischen viel Druck aus, nach 21 Sekunden landet Jamie Fraser wegen Hakens auf der Strafbank, der Goalie Alexander Schmidt hatte schon in den ersten Minuten alle Hände voll zu tun. Trotz eines Mannes weniger am Eis, kamen die Adler gut durch die heikle Phase. In der 13. Minute war es dann aber soweit, die Villacher gingen in Führung: John Hughes besorgte nach perfekter Vorarbeit von Chris Collins das 0:1. Doch das war noch nicht alles: Jamie Fraser erhöhte 66 Sekunden vor Drittelende mit einem verdeckten Schuss sogar auf 0:2 (59.).

Mitteldrittel

In den Anfangsminuten gab es für beide Mannschaften Chancen, richtig gefährlich wurde jedoch keiner der beiden. In der 25. Minute gab es das erste Powerplay für die „Adler“. Die beste Chance hatten dabei jedoch zuerst die Heimischen: Ziga Pance wurde nach einem Villacher Scheibenverlust in der Offensivzone auf die Reise geschickt und lief ganz allein auf das Villacher Tor. Aber VSV-Goalie Schmidt verhinderte mit einem sensationellen Reflex per Fanghand den ersten Laibacher Treffer. In der 33. Minute kam es zu einer unschönen Szene: Anton Karlsson wurde von hinten von Daniel Murphy niedergestreckt, der Schwede im Dress der Villacher konnte das Eis nicht mehr selbst verlassen. Murphy wurde von den Referees mit einer 5 Minuten plus Spieldauerstrafe in die Kabine geschickt. Nach 40 Minuten blieb es bei der Villacher zwei-Tore-Führung.

Schlussdrittel

Das letzte Spieldrittel begann mit stürmischen Angriffen, in der 46. Minute musste VSV-Stürmer Kevin Moderer für zwei Minuten auf die Strafbank. In der 51. Minute waren aber wieder die „Adler“ am Drücker: Chris Collins kam am linken Bullykreis zum Schuss, aber Hosa verhinderte mit einer Glanztat das 0:3. Nun schlugen die Gastgeber wie aus dem Nichts zurück, und zwar mit einem Doppelschlag durch Ziga Pance und Anze Ropret innerhalb von 17 Sekunden. VSV-Youngster Maxi Rebernig sorgte in der 57. Minute mit einem herrlichen Treffer in Goalgetter-Manier zum 4:2 für klare Verhältnisse und sicherte den “Blau-Weißen“ schlussendlich den Sieg.