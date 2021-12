Nach der Antragstellung der SV Villach zur Austragung eines Skisprung-Weltcups der Damen in der Villacher Alpen Arena werden die Pläne konkreter. Schon im kommenden Winter könnte es ein Großevent für die besten Skispringerinnen der Welt in der Draustadt geben. Im Jahr 2007 fand letztmals ein Weltcup-Skispringen in der Villacher Alpen Arena statt – damals gaben die Herren den Ton an. Lokalmatador Thomas Morgenstern konnte damals glänzen.

VILLACH. "Die SV Villach mit Obmann Gerhard Prasser an der Spitze sind Garant für eine perfekte Wettkampfabwicklung auf hohem Niveau. Das haben sie zuletzt bei der Austragung des Finales des Sommer Grand-Prix der Nordischen Kombinierer vergangenen September ein weiteres Mal unter Beweis gestellt", sieht Landessportreferent Peter Kaiser einem weiteren sportlichen Höhepunkt in Kärnten mit Freuden entgegen.



Land Kärnten steht voll hinter Idee und Projekt

Auch Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig steht hinter dem neuen Großereignis und der Idee einer Dreiländertournee. "Diese sportliche Zusammenarbeit im Dreiländereck wäre eine großartige Chance für die gesamte Region. Neben Trainingslagern nationaler und internationaler Athletinnen und Athleten bringt ein sportliches Großereignis, wie dieses, auch internationale Fernsehbilder und Wertschöpfung im Großraum der Draustadt, von der auch dem Tourismus neue Impulse erhalten kann."

Albl: "Etwas Großes ist möglich"

Villachs Bürgermeister Günther Albel lobt die perfekte Zusammenarbeit mit dem Ausrichterverein und dem Kärntner und Österreichischen Skiverband: „Die konstruktiven Vorgespräche haben gezeigt, dass hier etwas ganz Großes möglich ist. Villach ist für eine Innovation im Damenskisprungsport bereit.“

Als weitere Meilensteine für die Sportstadt Villach bezeichnet Landessportdirektor Arno Arthofer die beiden Großveranstaltungen: "Neben dem Damenbundesleistungszentrum im Eishockey wären diese Großveranstaltungen ein weiteres innovatives und nach vorne gerichtetes Event für die Draustadt."



Dreiländer-Tournee in greifbarer Nähe

Der Kärntner Skiverbandspräsident Dieter Mörtl blickt schon über die Landesgrenzen hinaus: "Eine Dreiländer-Tournee, ähnlich der derzeit laufenden Vierschanzentournee der Männer, wäre natürlich ein gerngesehener weiterer Schritt im Skisprungsport der Damen. Unsere Bereitschaft ist zu einhundert Prozent gegeben. Der dahingehende Austausch mit den slowenischen und italienischen Kolleginnen und Kollegen hat ein vielversprechendes Ergebnis gebracht."

Alle ziehen an einem Strang

Kärnten, Villach, der Landesverband und der Ausrichterverein, die Skiläufervereinigung Villach, stehen dem Österreichischen Skiverband mit seinem Sportlichen Leiter im Sprunglauf, Mario Stecher, als kompetenter Partner zur Seite.