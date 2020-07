Die MID Damenmannschaft des Golfclub Velden Wörthersee schafft den Aufstieg in die höchste Klasse, die 1. Division, österreichweit.

VELDEN, MURTAL. "Was für ein sensationeller Erfolg", freut sich das MID Damenteam des GC Velden. Sie schafften beim den österreichischen MID Mannschaftsmeisterschaften der Damen, heuer am GC Murtal, den Aufstieg in die erste Division. Die Meisterschaften fanden heuer von 16. bis 19. Juli statt. Von der Damenmannschaften nahmen Heike Messner, Petra Krämmer, Elisabeth Jenull, Klaudia Schuster und Mannschaftskapitän Monika Oehlwein daran teil.

"Aufgrund der Nennliste wussten wir von Anfang an, dass es ein harter Kampf wird, auch die Wettervorhersage war nicht gerade berauschend", berichten die Athletinnen. Ihr Ziel wäre der der Klassenerhalt gewesen, der Aufstieg "der Traum". "Das es zum Titel in der zweiten Division A kommen könnte, haben wir zwar gehofft aber nicht wirklich zu hundert Prozent geglaubt."

Die Meisterschaften



Am ersten Tag kämpften die Damen gegen den GC Kremstal. Das Doppel (Heike und Monika) gewann vier auf drei, und Lisi konnte am letzten Loch das Match für sich entscheiden. Somit stand für nächsten Tag der Gegner fest: der Golfclub Seefeld Reith. "Das eingespielte Team machte es uns nicht leicht", berichten die Kärntner.

Das Doppel musste leider am vorletzten Loch aufgeben, wodurch die zwei Einzel (Petra & Lisi) gefordert waren. "Beide behielten jedoch die Nerven und erkämpften am letzten Loch den Sieg", berichtet das Team.

So ging es weiter



Somit ging es am letzten Tag gegen die Damen vom GC Radstadt um den Titel in der zweiten Division. Die Nerven des Kapitän waren gespannt. Um 12:30 ging es los.

Das Doppel kämpfte hart, verlor aber gegen die Mädels von Radstadt. Somit hing alles an den Einzelkämpferinnen Petra und Lisi. Petra war nach den ersten Löchern down, kämpfte sich jedoch bis zu neun auf all square und gewann dann Loch um Loch. Bereits am vorletzten Loch konnte sie den Sieg erringen.

Auch Lisi hatte es nicht einfach, ihre Gegnerin begann richtig zu „beißen“. "Das Team als Unterstützung hinter uns fieberte genauso mit, wie dasselbige von Radstadt. Auf dem zweiten Ersatzloch zeigte Lisi ihre Nationalteam-Spielerqualität und gewann souverän das Loch."

"Schließlich realisierten wir es"



"Auf dem langen Weg zurück ins Clubhaus begannen wir erst zu begreifen, dass wir nicht nur alle drei Tage gewonnen sondern auch den Aufstieg in die 1. Division geschafft hatten. Der Siegerapplaus aller Mannschaften war beim Aufruf unserer Mannschaft legendär. Mit so viel Zuspruch hatten wir gar nicht gerechnet", freut sich das Team.

"Danken unserem Club"



"Ein großes Dank gilt unserem Club, der uns am Abend vor dem Finalspiel mit einem guten Steak einen Kraftschub verpasst und unserem Trainer Martin, der uns so gut vorbereitet hat", betonen die Damen. Ein ebenso großes Lob sprechen sie dem Hotel Hubertushof sowie der Turnierleitung und dem GC Murtal aus. "Es freut uns sehr, dass wir zeigen konnten, was in uns steckt und auch Herrn Turnierdirektor Gernot Wolte noch erstaunen konnten."