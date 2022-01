Erster Sieg im dritten Saisonderby für den VSV. Villach konnte den KAC nach einer kampfbetonten Partie in der Overtime besiegen.

VILLACH. Es war nicht das hochklassigste Derby, aber spannend war es allemal. Der VSV tat sich wieder enorm schwer - konnte von zwei schweren Fehlern der Klagenfurter jedoch profitieren. In der 17. Minute verlor Vallant in der neutralen Zone den Puck, Broda nutze das Breakaway für den VSV zum 1:0. Im zweiten Drittel eine ähnliche Situation: Rotjacke Andrej Tavzelj verlor die Scheibe, Hughes netzte zum 2:0 aus "Adler"-Sicht ein. Der KAC kam aber wieder zurück. Lukas Haudum schaffte im Powerplay den Anschluss (31.), ehe Villach durch Rebernig wieder auf 3:1 ausbaute (34.). Im dritten Abschnitt dann das 2:3 für die Gäste. Obersteiner war nach einem Postma-Schuss zur Stelle (44.). Danach hatte Villach eine Riesenchance - scheiterte an KAC-Schlussmann Dahm.

Packender Schlussabschnitt

Es ging hin und her. Der KAC zeigte seine Qualitäten. Martin Schumnig traf in der 57. zum Ausgleich. Bitter für die Villacher: Kurz vor Schluss wandert Kosmachuk in die "Kühlbox". Doch der KAC konnte das Powerplay nicht verwerten - es ging in die Overtime. Dort hatte John Hughes eine Riesenchance für den VSV - traf das leere Tor nicht. Kurz vor Ende der "Überzeit" dann doch der Siegtreffer für den VSV durch Renars Krastenbergs.