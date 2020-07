Villacherin Simone Kumhofer erkämpfte sich den starken zweiten Platz bei dem erstmals ausgetragenen "Omni-Biotik Austria Triathlon" Jagdrennen im bürgenländischen Podersdorf. Zum ersten Mal wurde hier ein Jagdrennen mit vier Teams über die Triathlon Langdistanz durchgeführt.

VILLACH, PODERSDORF. Das von Austria Triathlon veranstaltete Jagdrennen vergangenen Sonntag, 19. Juli, in Podersdorf am See versprach vieles. Und hielt alles. Der große Gejagte behielt an Land und zu Wasser die Oberhand: Christoph Schlagbauer, Vize-Weltmeister in seiner Altersklasse auf Hawaii und Profi beim "Omni-Biotic"-Powerteam, gewinnt den Triathlon in einer Zeit von 8:39 Stunden. Dicht dahinter rangiert das erste „Jägerteam“, angeführt von Omni-Biotic-Kapitänin Simone Kumhofer und Teammitglied Paul Ruttmann, österreichischer Staatsmeister über die Langdistanz 2019.

Neues Format: das Jagdrennen



Beim ersten „Omni-Biotic Austria Thriatlon“ Jagdrennen in Podersdorf traten internationale Spitzensportler in drei Disziplinen (8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen) an. Das neue Format versprach Spannung pur: Ein Solostarter, „der Gejagte“, wurde von drei Teams, die mit einem Zeitrückstand in das Rennen starten mussten, verfolgt.

Starker Zusammenhalt



Christoph Schlagbauer (Vize-Weltmeister in seiner Altersklasse auf Hawaii) war dabei der große Gejagte, der sich schlussendlich in einer Zeit von 8:39 Stunden gegen die starke Konkurrenz durchsetzen konnte. Auf Platz zwei rangiert das erste Jäger-Duo „Team Half“ mit Simona Kumhofer und Paul Ruttmann.

„Dieses neue Rennformat war an Spannung kaum zu überbieten. Wir haben alles versucht, um den Zeitrückstand aufzuholen. Am Ende wurde es nochmals richtig knapp“, bestätigt Kumhofer, die mit einem Handicap von 40 Minuten ins Rennen ging und Schlagbauer nur um wenige Sekunden nicht abfangen konnte.

Rang drei belegt das Jägerteam „Olympic“ mit Gustav Iden (Norwegen, 70.3 Weltmeister Mitteldistanz 2019), Julia Hauser (Österreich, Staatsmeisterin, Olympionikin), Kristian Blummenfelt (Norwegen, Inhaber Weltbestzeit 70.3 Mitteldistanz) und Casper Stornes (Norwegen, Gewinner WTS Bermuda), die versuchten, einen 110-minütigen Zeitrückstand aufzuholen. Das Jägerteam „Patrick Lange" mit dem zweimaligen Hawaii-Ironman-Sieger Lange, Sascha Hubbert und Sandra Sachs musste das Jagdrennen aufgrund von gesundheitlichen Problemen abbrechen.

„Der Zusammenhalt unter den Sportlern ist deutlich spürbar und mich beeindruckt sehr, wie stark die Athleten – trotz Wettkampfsituation – miteinander verbunden sind. Ein großes Lob an die Organisatoren sowie an die Athleten unseres Omni-Biotik Powerteams“, ist Frauwallner begeistert.