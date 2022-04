Laut dem VSV wird die Partnerschaft mit GRAND Immobilien bald beendet sein. Nun wird aktiv nach einem neuen Hauptsponsor gesucht.

VILLACH. Die Suche nach neuem Hauptsponsor läuft beim VSV bereits auf Hochtouren. Zwei Jahre lang war der Erfolg des EC VSV nun in den Herzen der Villacher noch mehr spürbar, als sonst. Das Erreichen der Playoffs und der Aufstieg ins Halbfiliale haben einen festen Platz in der Eishockeygeschichte Kärntens eingenommen. Die Partnerschaft des EC VSV und seinem Hauptsponsor Grand Immobilien geht nun zu Ende. Die Mannschaft bedankt sich für die tolle Zeit.

Herzlicher Dank an Grand Immobilien

Auf der Facebookseite des EC VSV dankt die Mannschaft dem Chef der Grand Immobilien, Ing. Johann Grandits nun öffentlich für die tolle gemeinsame Zeit.

"Wir möchten uns für die hervorragende Zusammenarbeit mit Firmenchef Ing. Johann Grandits ganz herzlich bedanken und ihm auch persönlich alles, alles Gute für die Zukunft wünschen. Gemeinsam haben wir in den vergangenen zwei Saisonen sehr viel erreicht und den VSV wieder zu einer absoluten Top-Adresse in der win2day ICE Hockey League gemacht - danke, Joe", so VSV-General Manager Andreas Napokoj.

Neuer Hauptsponsor gesucht

Nun geht die Suche nach einem neuen Hauptsponsor los. Diese verläuft bereits auf Hochturen.

Andreas Napokoj sagte eben dazu in einem Facebookposting: "Wir führen laufend Gespräche, arbeiten intensiv daran und sind überzeugt, auch in diesem Bereich schon bald erfolgreich zu sein."