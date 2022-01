Der aktuell wohl stärkste Gegner der gesamten Liga kam heute in die Villacher Stadthalle zum Duell gegen den VSV. Gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg können die Adler im ersten Drittel gut mithalten, am Ende ist die 2:4-Niederlage jedoch verdient.

VILLACH. Nach eher gemächlichem Beginn beider Teams kommt RB-Spieler Schneider in der fünften Minute zum Schuss, der Puck bewegt sich an VSV-Tormann Bernard vorbei ins Tor. Es steht 1:0 für Salzburg. Die Adler reagieren jedoch wenig beeindruckt, pressen nun auf den Ausgleich: Richter, Rauchenwald und Pilloni scheitern jeweils nur knapp. Mitten in diese Druckphase der Villacher kommen jedoch die Salzburger zum bitteren 2:0 - tatsächlich entspricht der Zwischenstand nicht dem bisherigen Spielverlauf.

Tor für die Adler - 1:2

Doch die Villacher lassen nicht locker, drücken weiter und werden belohnt: Flemming zieht nach vorne, spielt den Puck auf Kosmachuk, der zum Anschlusstreffer einnetzt. Es steht nur noch 1:2 aus Sicht der Blauweißen. Die letzten sechs Minuten bis zur ersten Drittelpause gleichen einem Spektakel, das nächste Tor liegt auf beiden Seiten in der Luft.

Vorentscheidung noch im zweiten Drittel



In der 25. Minute erhöhen die Salzburger durch Schneider jedoch auf 3:1. Können die Villach wieder zurückkommen? Der Tabellenführer spielt nun stark, in der 29. Minute erzielt Schneider sein drittes Tor - das 4:1 für Salzburg. Der VSV kann sich glücklich schätzen, das Mitteldrittel nicht noch höher zu verlieren. Insbesondere während der doppelten Überzahl gegen Ende des zweiten Drittels roch es stark nach dem fünften Tor für die Gäste.

Knaller als Ergebniskorrektur

Das dritte Drittel verläuft nur noch schaumgebremst: Die Salzburger geben nicht mehr das Letzte, die Villacher versuchen lange vergeblich, doch noch heranzukommen. Kurz vor dem Ende dann zumindest das 2:4 durch das erste Saisontor von Joslin - der Knaller ist zumindest das Tor des Abends. Am Ende verlieren die Villacher gegen den Tabellenführer nach starkem ersten Drittel trotzdem verdient mit 2:4.