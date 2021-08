Kärntner triumphierten bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in Wasserski. Top auch der Wasserschiclub Ossiacher See.

VILLACH. Spektakuläre Sprünge, spannende Slalom und mehr: Die Wasserskistaatsmeisterschaften in Oberösterreich boten Sport-Fans viel Action. Insgesamt 15 Kärntner nahmen daran teil: Neun der Läufer finden sich unter den ersten drei Plätzen in den Kategorien Slalom, Springen, Trick und Kombination. Damit dominierten auf den Stockerlplätzen die beiden Clubs UWWC Pörtschach & WSC Ossiacher See. Carlo Basic, UWWC, erreichte zweimal Gold und einmal Silber (offene Klasse Männer Trick & Kombination) und wurde nur im Springen von Claudio Köstenberger vom WSC Ossiacher See übertrumpft, der sich mit starken 64,2 Metern den Sieg sichern konnte. Luca Rauchenwald folgten den beiden knapp und sicherte sich den 2. Platz in der offenen Klasse Männer Kombination & Trick sowie den 3. Platz im Springen.

Junges Talent

Die erst sechzehnjährige Lili Steiner, WSCO, gilt als Österreichs größtes Wasserski-Talent und ist aktuell eine große Hoffnung in dem Sport. Zu Recht: Lili erreichte in der offenen Klasse Damen im Slalom den 3. Platz, im "Trick" den 2. Platz sowie in der Kombination den 1. Platz. "Zum Wasserskisport bin ich durch meine Familie gekommen, ich bekam es quasi in die Wiege gelegt", erzählt Lili. Die 16-Jährige nutzt aktuell die Sommerferien intensiv zum Training. "Wenn die Temperaturen es zulassen, trainiert man hauptsächlich am Wasser. Im Winter jedoch ist Kraftaufbau ein wichtiger Teil des Trainings. Außerdem helfen mir Ausgleichssportarten, wie z.B. Volleyball, meine Koordination, Flexibilität und Ausdauer zu stärken", erzählt Lili die an nationalen und internationalen Wettbewerben teilnimmt. Übrigens: Der Wasserschiclub Ossiacher See veranstaltet ab sofort wieder jeden Dienstag (bis inkl. 31. August) von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr die legendäre Nacht-Wasserski-Show in Annenheim.

Weitere Top-Platzierungen der Kärntner

Im Slalom Herren 45plus : Michael Wienerroither (UWWC) 1. Platz, Slalom Herren 65+: Dragutin Basic (UWWC): 3. Platz, Trick Herren 55+: Michael Wimmer, (WSCS), 1. Platz.