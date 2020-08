Vergangenes Wochenende durfte sich der Mountainbike-Sprt gleich auf zwei österreichische Meisterschaften freuen. Sowohl im Sprint, als auch über die Mitteldistanz kämpften sich Georg Koffler Silber.

"Da über die Sprintdistanz ein sicheres Orientieren wichtiger ist, als die Schnelligkeit am Bike, hatte ich den Plan langsamer ins Rennen zu starten und im Laufe des Rennens immer schneller zu werden", berichtet Mountainbiker Georg Koffler (Naturfreunde Villach). Der Start begann dennoch unsicher "vor allem bei den ersten Zwischenzeiten verlor ich eine Menge Zeit auf meine Konkurrenten". Doch Koffler fand wieder ins Rennen und wurde immer schneller. "Im Ziel fehlten mir nur 11 Sekunden auf die Goldmedaille. Somit darf ich mich über die Silbermedaille im Sprint freuen", schließt der Athlet.

Weiter ging es am Sonntag. "Über die Mitteldistanz hatte ich natürlich das Ziel das Rennen zu gewinnen und versuchte von Beginn an schnell und sicher zu fahren", so Koffler. Nachdem der Mountainbiker den Großteil des Rennens gut meistern konnte, kostete ein Fehler ihm den Sieg. "Damit wurde auch dieses Rennen nichts mit der Goldmedaille. Ich darf mich jedoch auch bei der Mittelmeisterschaft über den zweiten Platz freuen", berichtet Koffler.