Die EuroSkills, die Berufsmeisterschaften auf Europaebene, sollen (voraussichtlich) im Jänner in Graz stattfinden. Die Trainings sind voll im Gang. Als "Experte" steht auch Mathias Lenzhofer den Teilnehmern wieder zur Seite. Ein erfahrener Meisterschafts-Experte.

VILLACH. Er ist 21 Jahre alt, Tischler – und sicherlich ziemlich gut in dem was er tut. Andreas Kaindlbauer. Der junge Mann nimmt an den kommenden "EuroSkills" – den europäischen Berufsmeisterschaften – in Graz teil. Eigentlich sollten diese bereits im September diesen Jahres stattfinden, Corona-bedingt wurden die "EuroSkills" aber auf Jänner 2021 verschoben.

Dieses Mal in Graz



Ausgetragen werden die Berufsmeisterschaften in Graz, ein Heimvorteil für Kaindlbauer. Denn der Tischler ist Steirer. Als Experte allerdings steht ihm ein Kärntner zur Seite, genauer gesagt Mathias Lenzhofer von der Fachberufsschule in Villach.

Ein erfahrener Experte



Seit vielen Jahren ist Lenzhofer bereits EuroSkills-Experte, sitzt als solcher auch in der Jury und vergibt Punkte. Heuer trainiert er mit Kaindlbauer.

Und das auf höchstem Niveau, wie Lenzhofer berichtet. Rund 1.000 Stunden werden für die Vorbereitungen eingeplant, geübt wird in monatlichen Blöcken. "Wir nehmen uns heuer Tischlerstücke aus Weltmeisterschaften vor, wir haben bereits einige Pläne", so Lenzhofer.

Monatliche Trainingsblöcke



Zu den Übungseinheiten treffen sich die beiden in Villach oder an ausgewählten Trainingsstätten. Kommendes Monat ist man beispielsweise in Fürstenfeld, das Monat darauf auf der Wiener Möbelmesse und im November dann bei den Staatsmeisterschaften in Salzburg. "Im Dezember geht es schon in den Endspurt, da ist Feinschliff gefragt", so der Pädagoge.

Das Level ist hoch



Das Level bei den "EuroSkills" sei stets "sehr hoch", "in Russland oder Ungarn gibt es eigene Einrichtungen, da wird nur auf das hin trainiert", erzählt Lenzhofer weiter. Umso schöner sei es dann, wenn man erfolgreich ist. Wie bei den vergangenen EuroSkills in Russland, als Lenzhofers Schützling zweiter wurde. "Ohne Ehrgeiz kann man da nicht mithalten. Da gehört schon persönlicher Einsatz dazu", ergänzt er.

18 Stunden Zeit



Beim Wettbewerb selbst bleiben den Teilnehmern 18 Stunde, um das Projekt anzufertigen. "Erst gibt es eine kurze Beratungsphase, dann sind die Teilnehmer auf sich gestellt", erläutert Lenzhofer. Dankend möchte der EuroSkills-Experte vor allem Fachberufsschul-Direktor Walter Werner erwähnen. "Es ist eine große Stütze, wenn man sich frei bewegen kann, ich kann immer an die Schule und bekomme jede erdenkliche Unterstützung". Lenzhofer abschließend: "Aber auch den Skills Austria sowie der Landesinnung der Tischler Steiermark gebührt mein Dank, ohne der Unterstützung würde das nicht hinhauen."