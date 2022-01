Jahrelang war das "Ex-Obi-Gebäude" in der Maria-Gailer-Straße bekanntermaßen ein Immobilien-Sorgekind.

VILLACH. Seit einiger Zeit wird dieses umgebaut und umgestaltet, es ist bereits gut sichtbar dass "Betten Reiter" einziehen wird. Wann ist die Eröffnung geplant? "Für Anfang März. Die Lage der alten Filiale in der Ludwig-Walter-Straße war für uns nicht mehr attraktiv. Dadurch, dass sich die Zufahrt zum neuen Neukauf ja ums Eck verschoben hat, war die Frequenz schlechter", erzählt Geschäftsführer Peter Hildebrand im Interview mit der WOCHE. Außerdem sei das Haus in die Jahre gekommen, eine Generalsanierung wäre angestanden. Daher habe man sich für den neuen Standort entschieden. "Es gibt da mehr Parkplätze, E-Tankstellen und eine gute Sichtbarkeit gleich nach der Autobahnabfahrt. Größer ist die Verkaufsfläche aber nicht", so Hildebrand. Betten Reiter wird nicht das einzige Geschäft sein, welches einzieht. So halten sich Gerüchte um eine weitere "Müller-Filiale". Fix ist laut Hildebrand aber bereits ein Store des Sportgeschäftes „Bergfuchs“.