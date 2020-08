Die Verkaufstagung „For Sale" geht in die neunte Runde – dieses Jahr im Congress Center Villach.

VILLACH. Bei der neunten Auflage der Fachtagung FOR SALE am 22. Oktober geben vier hochkarätige Experten wieder ihr Wissen für mehr Verkaufserfolg weiter. Die Zielgruppe sind dabei Geschäftsführer, Verkaufsleiter, Key-Account-Manager, Verkaufsteams, Marketing- und Personalverantwortliche. Seit der Premiere im Jahr 2014 hat sich FOR SALE als führende Verkaufstagung im südösterreichischen Raum etabliert.

So geht es richtig



Veranstalter Markus Stenitzer bringt im Oktober internationale Top-Speaker und Verkaufsprofis auf die Bühne. Wie bereiten Sie sich gut auf einen Kundenbesuch vor? Wie können Sie den Kunden überzeugen und was genau hat die Körpersprache mit dem Verkaufserfolg zu tun? André May – Buchautor und professioneller Speaker der GSA gibt im „Best of Sales-Bootcamp" wichtige Inputs für den Verkaufsprozess.

Markus Milz gibt bei der Verkaufstagung Einblicke in seinen reichen Erfahrungsschatz aus über zwei Jahrzehnten Vertriebspraxis. Auch Florian Gschwandtner, Investor und Digitalexperte ist als Referent mit dabei. Er ist Co-Founder von „Runtastic“, war bis 2019 als CEO des Unternehmens tätig und für die meisten Ideen verantwortlich. Marcel Remus, Luxus-Immobilienmakler auf Mallorca wird darüber referieren, wie er sich auf dem hart umkämpften Markt durchsetzt.

Sicherheitsvorkehrungen

Um für die Sicherheit der Teilnehmer zu sorgen, setzt Veranstalter Markus Stenitzer auf ein rigides Covid-19-Präventionskonzept. Bis 11. September sind Tagungspässe zum Frühbucherpreis von 199 Euro erhältlich.