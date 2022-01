Die Ergebnisse des Launchmonitors 2021 über Österreichs beste Produktneueinführungen sind da. Der 1. Platz in der Kategorie Fleisch & Wurst geht an Frierss Zirbenrauchschinken.

VILLACH. Mit dem "Frierss Zirbenrauchschinken" landete ein besonders regionales Produkt von Kärntens Feinkostspezialist Frierss auf Platz 1 der market-agent Innovationsstudie. Die Produktidee, den Schinken über heimischem Zirbenholz der Kärntner Nockberge zu räuchern, was ihm seinen besonders herzhaften Geschmack verleiht, überzeugte. Insgesamt wurden 1200 Neuprodukte hinsichtlich optischen Eindruck, Kaufmotiv, Probierinteresse sowie Kaufbereitschaft abgefragt. Mit einem Wert von 28,3% in der Top-Box 1 ("Werde ich sicher kaufen") liegt "Frierss Zirbenrauchschinken" auf Platz 2 aller in den letzten 12 Jahren seit Bestehen des Lauchmonitors im Auftrag vom Handelsmagazin PRODUKT abgefragten Neueinführungen (Kat. Fleisch & Wurstwaren).

Produkt überzeugt

"Wir freuen uns sehr, dass unser neuer Zirbenrauchschinken die vielversprechendste Neueinführung des Jahres ist, ausgezeichnet als best launch 2021 für höchste Kaufabsicht der Konsumenten", jubeln Christoph und Kurt Frierss. "Unsere Produktidee hat von Beginn an überzeugt, ebenso wie der herzhafte Geschmack. Vor knapp einem Jahr präsentiert, zählt der Zirbenrauchschinken neben Frierss Kärntner Bauernschinken zu den Schinkenlieblingen in Österreichs Feinkosttheken. Dieser handwerklich gefertigte Schinken wird der steigenden Nachfrage nach Regionalität und Qualität aus Österreich perfekt gerecht. Darüber hinaus liegt Zirbe, der eine wohltuende Wirkung für den Menschen nachgesagt wird, voll im Trend.