Der Um- und Ausbau des Lagerhaus-Zentrums in Villach auf über 8.500 Quadratmeter steht vor der Fertigstellung. Eröffnungstage vom 2. bis 4. April.



VILLACH. Nach knapp einem Jahr Bauzeit eröffnet vom 2. bis 4. April das Lagerhaus-Zentrum in Villach neu. „Wir haben bei laufendem Betrieb neu- und ausgebaut. Mit über elf Millionen Euro handelt es sich um die größte Investition des Lagerhaus-Verbunds in Kärnten“, verrät Arthur Schifferl, Sprecher der Geschäftsführung.

Übersichtliche Innengestaltung



Der neue moderne Standort in der Industriestraße wartet mit einer übersichtlichen Innengestaltung auf, die für ein emotionales Einkaufserlebnis sorgt. Das Lagerhaus-Zentrum in Villach verfügt nun über eine Gesamtfläche von über 8.500 Quadratmetern (Verkaufs-, Ausstellungs- und Lagerflächen).

Herzstück Haus und Garten



Das Herzstück ist der neue großzügige Haus- und Garten-Markt mit Verkaufs- und Präsentationsflächen im Ausmaß von über 4.000 Quadratmetern, ergänzt durch einen großen Gartenbereich und Ausstellungsflächen im Obergeschoß. Weiters verfügt der neue Markt über ausreichend Flächen für Trendthemen – Regionalität und Nachhaltigkeit stehen dabei im Mittelpunkt. „Die neue offene Galerie mit Präsentationszonen und ein geräumiges Café im Obergeschoß bieten ausreichend Platz für Kommunikation und Fachberatung“, fügt Schifferl hinzu.

Bauzentrum bereits in Betrieb



Bereits in Betrieb ist das neue Bauzentrum auf rund 500 Quadratmetern Ausstellungs-, Verkaufs- und Beratungsflächen sowie rund 5.000 Quadratmetern neu adaptierter Lagerflächen (inklusive überdachter Ladezone).

160 Parkplätze und Lagerhaus Vollsortiment



Neben überdachten Be- und Entladezonen wurden am verkehrstechnisch gut erreichbaren Standort auch die Zu- und Abfahrten erneuert sowie 160 Parkplätze geschaffen. Ebenfalls modernisiert wurde die Tankstelle mit neuem Waschzentrum samt Café und Shop. In Villach gibt es weiterhin eine breite Produkt-Palette: Heizöle, feste und alternative Brennstoffe sowie Pellets. Selbstverständlich wird das klassische Sortiment für die Landwirtschaft angeboten. Die modernisierte Fachwerkstätte nimmt weiterhin Reparaturen für die Landwirtschaft, Kommunaltechnik und Gartengeräte-Service vor. Im neuen Lagerhaus-Zentrum in Villach sind künftig knapp über sechzig Mitarbeiter beschäftigt.

Lagerhaus in Zahlen



Als Handels- und Dienstleistungsunternehmen ist Lagerhaus mit über sechzig Standorten als Nahversorger tätig. Mit über 1.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Lagerhaus im Jahr 2019 einen Gesamtumsatz in Höhe von über 530 Millionen Euro.

ZUR GENUSS-MEIEREI

Im neuen „Genossenschaftshaus“ wurde der Kärntnermilch-Frischemarkt zu einem modernen Shop umgebaut, um den Kunden noch mehr Service und regionale Vielfalt zu bieten. „In der Genuss-Meierei stehen Mensch, Region und Genuss im Mittelpunkt“, kündigt Kärntnermilch-Direktor Helmut Petschar an, „diese Genuss-Meierei ist eine Plattform für die wertvolle Arbeit der heimischen Landwirte und für die Innovationskraft regionaler Produzenten“.