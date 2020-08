Der Relaunch von Holiday Inn zu voco® ist abgeschlossen. Das neu gebrandete Hotel im Herzen von Villach besticht durch Exklusivität und Regionalität.

VILLACH. Das Holiday Inn Villach wurde im Sommer 2020 als voco® Villach wiedereröffnet. Damit gab es auch ein Rundum-Facelifting für das nunmehr "modernste Hotel" Villachs. Von frischen farblichen Akzenten bis hin zum technischen Upgrade soll das Hotel mit höchstem Komfort und Exklusivität bestechen.

Neue Lifestyle Marke



Diesem Sommer wurde das voco® Villach unter der neuesten Lifestyle Marke der IHG – vocoTM Hotels – neu gebrandet. Villachs größtes Hotel mit 130 Zimmern und fünf Suiten verkörpert die exklusiven Merkmale von vocoTM.

Ein zentrales Elemten spielte dabei der Draufluss. Durch die Drau inspiriert kombiniert das Hotel passende Farben und zeitgemäßes Interieur. Die Hotelzimmer sind nach einem vocoTM Signature „me time“ Konzept eingerichtet und bestechen durch exklusive Ausstattung wie gemütlicher Bettwäsche aus 100 Prozent recycelten Materialien, „Antipodes“ Badezimmer-produkten, 55-Zoll-Flachbildschirm-Fernsehern, USB-Ladegeräten an jedem Bett und schnellem Wi-Fi.

Kerstin Fritz, Geschäftsführerin: "Wir freuen uns sehr, als erstes Hotel der vocoTM Familie in Nordeuropa und auch als erstes vocoTM Hotel in Österreich zu eröffnen." Weiter, so Fritz: "Unser Haus bietet Gästen die Möglichkeit, sich in einzigartiger Umgebung zu entspannen und gleichzeitig nur wenige Schritte vom Stadtzentrum mit seiner Kulturgeschichte, Einkaufsmöglichkeiten, den vielen kristallklaren Badeseen, Golfplätzen, Radwegen und Bergen entfernt zu sein (...).“

Drei Hauben Restaurant



Unter dem „vocoTM life“ Signature Konzept werden Gäste im 3-Hauben-Gourmet- Restaurant "Lagana" mit lokal inspirierten Gerichten von Küchenchef Hermann Andritsch verwöhnt, während die "Lagana" Bar genügend Raum bietet, sich zu entspannen.

Penthouse Terrasse



Die Terrasse mit Blick auf die Drau und die Kärntner Bergwelt ist der perfekte Ort, um bei einem Glas Champagner, einem Brunch oder Dinner die Seele baumeln zu lassen. Ein weiteres kulinarisches Erlebnis ist Österreichs einziges „Penthouse Golf Barbecue“ auf der 120 Quadratmeter großen Penthouse Terrasse des Hotels. Ein Privatkoch und ein persönlicher Butler verwöhnen die Gäste mit Spezialitäten, während man auf dem von „Southwest Greens Central Europe“ designten Putting Green sein Handicap verbessern kann.

Wellness in der City



Für alle, die dem Alltag entfliehen möchten, ist der 800 Quadratmeter große Vitality Club des Hotels mit Dampfbad, zwei Saunen, einem Panorama-Fitnessstudio sowie Kosmetik- und Massageangebot ein Wellness-Geheimtipp in der Innenstadt.

Das Congress Center Villach



Genügend Platz für Meetings finden Gäste anbei im Congress Center Villach – der ideale Ort für Firmenveranstaltungen, Vorstandssitzungen und Kongresse. Das Congress Center Villach (CCV) ist das größte Tagungs- und Veranstaltungszentrum im Alpe-Adria-Raum. Architektonisch innovativ, bietet es modernste Technik und ist für Veranstaltungen mit bis zu 2.000 Personen gerüstet. Während der aktuellen gesetzlichen Restriktionen in Österreich unterstützt Sie ein geschultes Team, um sicherzustellen, dass Ihre Veranstaltung den aktuellen COVID-19-Bestimmungen entspricht.

Symbiose ist einzigartig



Die Symbiose aus Kongresszentrum, 4-Sterne-Superior Hotel und Haute Cuisine „unter einem Dach“ ist in Österreich einzigartig. Ein Veranstaltungsplaner vor Ort unterstützt Sie von der Buchung bis zum Veranstaltungstag und sorgt für einen reibungslosen Ablauf des Events.

Nachhaltigkeit ist Hotel-Sache



vocoTM Hotels legen großen Wert auf Nachhaltigkeit; Bettwäsche besteht zu 100 Prozent aus recycelten Materialien, wobei schätzungsweise 150 Plastikflaschen pro Gästezimmer allein durch die Bettwäsche recycelt werden. Darüber hinaus wurden kleine Shampoo-Flaschen aus den Badzimmern entfernt und durch natürliche „Antipodes“ Badezimmerprodukte in großen Spenderflaschen ersetzt, die 80 Prozent weniger Abfall produzieren. Durch Wasserflaschen aus Glas spart das Hotel durchschnittlich 300 Plastikflaschen pro Jahr in jedem Gästezimmer ein; weiter gibt es auch spezielle Duschköpfe in den Badezimmern, um den Wasserverbrauch zu reduzieren.

Exklusiv und regional



Bei Anreise wird jeder Gast im Stil des herzlichen vocoTM Signature Konzepts „come on in“ willkommen geheißen und erlebt einen unkomplizierten Check-in durch die Gastgeber. Als kleine Aufmerksamkeit erhalten Gäste ein aus regionalen Produkten zubereitetes „Hausfreund-Gebäck“ überreicht.