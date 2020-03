Meine Heimat und HTL Villach als innovative Partnerschaft. Mit 10.000 Euro der meine Heimat wurde nun hochmoderner Laser-Cutter angeschafft.

VILLACH. Rund eine halbe Tonne ist er schwer, der neue "Laser-Cutter" der HTL Villach. Ermöglicht wird das hochmoderne Gerät durch eine Kooperation mit der gemeinnützigen Baugenossenschaft "Meine Heimat", die der HTL 10.000 Euro für das Gerät besteuerte. "Für uns ist es eine win-win Situation. Die Schüler können ihre Fertigkeiten auf höchstem Niveau erwerben und wir profitieren wiederum von dieser Expertise. Wir erwarten uns zahlreiche innovative Ideen und Projekte", so Heimat-Vorstandsvorsitzender Helmut Manzenreiter.

Die fortschreitende Digitalisierung verändert den Alltag derzeit radikal. Obwohl die meine heimat ein Traditionsunternehmen mit 112-jähriger Erfahrung im Wohnbau ist, gilt es, diesen rasanten Veränderungsprozess offensiv nicht nur mitzumachen, sondern auch offensiv mitzugestalten und frühzeitig neue Trends zu erkennen. Mit dieser intelligenten Innovationspartnerschat mit der HTL setzen wir auf Zeitgeist, um neue , junge Ideen, in die Planungen unserer Wohnhäuser mit einfließen zu lassen. Die jungen Bautechniker der HTL liefern uns dafür einen wichtigen und wesentlichen Beitrag." Helmut Manzenreiter

Der Scheck über die 10.000 Euro wurde bereits überreicht. Das Gerät um in Summe 18.000 Euro hat bereits seinen Platz gefunden. "Und ist auch schon im Einsatz", wie HTL-Direktor Peter Kusstatscher berichtet. Er ergänzt: "Obgleich man hier hinzu fügen muss, dass es schon besondere Schulungen braucht, um mit dem Gerät umgehen zu können."

Die meine heimat bietet unseren Schülern der Bautechnik die Möglichkeit, im Unterricht das Thema Wohnbauplanung, Nachhaltigkeit und soziale Gesellschaftsentwicklung an realen Projekten zu studieren und zu erleben. Diese Kooperation is weit mehr als ein finanzielles Sponsoring, sondern soll die HTL-Villach und die meine heimat in einer win-win Situation verbinden, indem das Bewusstsein der zukünftigen Architekten und Bautechniker für das Thema Wohnbau geschärft wird. Direktor, Peter Kusstatscher