Volvo Lounge als neue Anlaufstelle für Kunden der schwedischen Premiummarke.

Auf einem Blick:

Volvo Lounge eröffnet in der Triglavstraße 31, Villach

Motor Mayerhofer investiert 3 Millionen Euro

Plug-in Hybrid Testwochen 16. - 25. September 2020

Volvo Operating Leasing mit 4 Jahre Service-Garantiepaket

Flotte erfüllt Voraussetzung für 1,5 % Sachbezug

Am 16. September darf sich der Familienbetrieb Motor Mayerhofer über den nächsten großen Meilenstein in seiner traditionsreichen Geschichte freuen. Schon seit Ende des vergangenen Jahres wird in der Villacher Triglavstraße eifrig gebaut und rechtzeitig zum Herbstbeginn kann mit Österreichs modernster Volvo Lounge das Gustostück des umfassenden Um- und Ausbaus am Stammsitz eröffnet werden. Rund 3 Millionen Euro fließen insgesamt in die Autohaus-Modernisierung, die Volvo endlich wieder zurück in die Region Villach bringt.

Partner der Kärntner Wirtschaft

“Wir sind stolz, dass wir diese einmalige Chance nutzen dürfen und somit exklusiv Verkauf und Werkstatt für die schwedische Premiummarke übernehmen können,”

freut sich Firmenchef Martin Mayerhofer.

“Die Baumaßnahmen waren durch die COVID-19-Einschränkungen eine besondere Herausforderung, die wir - vor allem dank unserer langjährigen regionalen Partner - wirklich optimal meistern konnten. In unserer 87-jährigen Firmengeschichte waren wir immer schon ein verlässlicher Ansprechpartner für die heimische Wirtschaft und die vergangenen Monate haben uns einmal mehr den besonderen Wert dieser konsequenten Zusammenarbeit mit Kärntner Unternehmen bewiesen.”

Sicher- und Nachhaltigkeit im Fokus

Mit dem skandinavischen Konzern setzt Motor Mayerhofer nicht nur auf eine Fahrzeugmarke, die seit Jahrzehnten weltweit führend im Bereich Sicherheit ist, sondern baut auch seine regionale Führungsrolle bei alternativen Antrieben weiter aus. Die Schweden geben bereits für das heurige Jahr das Ziel vor, dass niemand mehr in einem neuen Volvo bei einem Unfall getötet oder schwer verletzt wird. Und spätestens 2025 sollen die Hälfte der verkauften Modelle über einen reinen Elektro- oder über einen Hybridantrieb verfügen.

Plug-in Hybrid Testwochen

Aktuell punktet Volvo ganz besonders damit, dass sämtliche Fahrzeuge auch als Plug-in Hybrid Modelle erhältlich sind. Deshalb bringt Motor Mayerhofer exklusiv zur Neueröffnung erstmals die gesamte Volvo Palette mit kombiniertem Verbrennungs- und Elektroantrieb zum ausgiebigen Testen in die Region. Mit den Plug-in Hybrid Testwochen vom 16. bis zum 25. September stehen die modernsten Fahrzeuge und die Profis von Motor Mayerhofer für exklusive Volvo Business Termine bereit.

“Herkömmliche Eröffnungsfeierlichkeiten sind aus Sicherheitsgründen aktuell einfach nicht denkbar und darum haben wir uns vor allem für Geschäftskunden etwas ganz besonderes einfallen lassen,”

erklärt Volvo Markenleiter Sieghard Karpf.

“Mit dem Volvo Operating Leasing und speziellen Eröffnungsangeboten können wir Kärntner Unternehmen derzeit wirklich attraktive Pakete schnüren. Deshalb holen wir die effizienten, wartungsarmen Modelle von Volvo extra zur Eröffnung nach Kärnten.”

Beratungstermine und Probefahrten können jetzt schon vereinbart werden. Neben den Plug-in Hybrid Fahrzeugen sind natürlich auch zahlreiche andere Modelle für Testfahrten verfügbar.

Kontakt: