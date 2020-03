Villacherin macht sich selbstständig in der Reinigungsbranche. Zu ihrem Spezial-Gebiet zählen denkmalgeschützte Gebäude.



VILLACH. Sauberkeit war schon immer ihr Metier, erzählt Jasmina Piskonic. Nun hat sich die zweifache Mutter mit "Min´ As" in Villach selbstständig gemacht.

Die Spezialität des Reinigungsprofis sind dabei besonders heikle Aufträge, erzählt die Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung-Meisterin. So weiß sie auch welche Pflege ein sensibler Mamorstein verlangt, "geht man da mit einer Säure ran, richtet man irreparable Schäden an".

Für die Arbeit an denkmalgeschützten Gebäuden hat Piskovic eigene Materialien, "diese werden extra geliefert", sagt sie. Auch an eine Erweiterung ihres Teams denkt Piskovic bereits. "Werden die Aufträge mehr, habe ich bereits einige Kolleginnen in petto, die mich professionell unterstützen", sagt sie.

Potenzial für Aufträge



Freilich ist ihr Portfolio breit aufgestellt. Neben Grundreinigung bietet sie Baugrobreinigung, Reinigung von Fassaden, Fenster und Stiegenhaus, bis zu Ordinationsreinigungen, Teppichreinigungen und Rasenmähen an.

Kontakt: Jasmina Piskonic, Richtstraße 37, 0650 810 6041, jasmina_7579@outlook.com