AUS "ALT" IST "NEU" GEWORDEN!

Sieht schon ordentlich aus. Also alles neu, vom Keller bis zum Dach. Rundherum ist das Gelände mit dem neuen Haus und den Parkmöglichkeiten sehr schön und sauber gestaltet. Jetzt gilt es alles auch noch in den Innenräumen, so zu gestalten, das sich der Gast, der sich hier einmietet, sofort wohlfühlt. Einige Zeit, bis zur Eröffnung wird es noch dauern, denn durch "Corona", mussten die Bautätigkeiten unterbrochen werden. Dies wird auch noch gelingen und das neue Haus wird feierlich eröffnet werden.

Bis dahin noch gutes Gelingen und Freude, wenn es fertig ist.