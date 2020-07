Es fällt die zweiwöchige Sperrfrist für Bueschenschanken, auch der Zukauf wird den Betrieben erleichtert. Damit will man auch einem "Buschenschanken-Sterben" vorbeugen. In den vergangenen sieben Jahren schlossen sechs Betriebe im Bezirk Villach.

EZIRK VILLACH. Wegfall der Sperrfrist und gelockerte Bestimmungen beim Zukauf, dies sind die zwei wesentlichen Punkte der Novelle des Buschenschank-Gesetzes, die vergangene Woche beschlossen wurde. Es seien notwendige Änderungen, um das "Kulturgut Buschenschenke für die Zukunft zu erhalten", wie Landtagsabgeordneter Christian Benger (ÖVP) erklärt.

Kärnten mit strengem Buschenschankgesetz



Der Hintergrund: Kärnten hat im Vergleich zu anderen Bundesländern das strengste Buschenschankgesetz. Die Corona-Krise habe die Situation nun nochmals verschärft. Deshalb hat Agrarreferent Landesrat Martin Gruber Anfang Juni einen Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt. Gruber: „Damit wir noch für die heurige Buschenschanksaison Erleichterungen umsetzen können."

Landesrat Gruber: „Für unsere bäuerlichen Betriebe und Direktvermarkter sind Buschenschenken ein wichtiges wirtschaftliche Standbein, das es abzusichern gilt. Auch das Kulturgut Buschenschenke gilt es für die Zukunft zu erhalten“, erklärt Landtagsabgeordneter Christian Benger.

Sperrfrist fällt



Unter anderem sollte die Sperrfrist entfallen. Gerade im Corona-Jahr 2020 zeige sich, so Benger, dass nach der Schließungszeit die 200 Öffnungstage im restlichen Jahr gar nicht mehr möglich sind. „Die Ausschanktage sollen von den Betrieben flexibel gesetzt werden können, so lange sie sich innerhalb des Rahmens von insgesamt 200 Tagen pro Jahr bewegen“, so Gruber.

Ein weiterer Punkt der Novelle: der Zukauf von Produkten. Bisher durfte nur „Garnitur“ bzw. Mineralwasser uneingeschränkt zugekauft werden. Der Produktzukauf soll nun zwar ermöglicht werden, aber keinesfalls beim Handel oder im Supermarkt sondern nur direkt von landwirtschaftlichen Produzenten.

Kaum ein landwirtschaftlicher Betrieb deckt heute die gesamte Palette von Fleisch über Käse bis hin zu Süßspeisen ab, Spezialisierung ist gefragt, die Konsumenten erwarten sich immer mehr Auswahl. Gruber: „Unter strengen Auflagen einzelne bäuerliche Produkte zuzukaufen, erleichtert vielen Betrieben das Leben und dennoch bleibt der typisch bäuerliche Charakter der Kärntner Buschenschenke erhalten.“

Es bleibt das strengste Gesetz Österreichs



Das Kärntner Buschenschankgesetz bleibt damit übrigens nach wie vor das strengste in Österreich.

Auch aufgrund der strengen Regelungen nahmen in den letzten Jahren bei vielen Betrieben Überlegungen hinsichtlich Schließungen zu. Die Zahl der Buschenschenken hat sich kärntenweit von 2013 auf 2020 beinahe halbiert (von 86 auf 49). In Villach sank die Zahl in demselben Zeitraum von 17 auf nunmehr 11 Betrieben.