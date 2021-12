Mit neuen Impulsen für die Innenstadt ins nächste Jahr: Stadt Villach und der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) unterstützen gemeinsam Unternehmerinnen und Unternehmer mit zukunftsfitten Ideen und suchen dafür Geschäftslokale.

VILLACH. Eine Geschäftsidee, für die bisher die Initiative zur Realisierung fehlte? Auf der Suche nach einem neuen Standort für das Geschäft? Die Stadt Villach möchte mit dem Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds erneut innovative Impulse in der Innenstadt setzen und unternehmerische Ideen und Konzepte unterstützen.

So funktioniert es

Die Stadt Villach übernimmt für die Dauer von sechs Monaten 75 Prozent der Miet- und Betriebskosten, maximal 800 Euro pro Monat. Damit können Interessierte ein attraktives Geschäftslokal in der Innenstadt zu einem leistbaren Mietpreis testen. Die geförderten Geschäftslokale werden von der Stadt Villach in Hinblick auf die Größe, Lage, Attraktivität usw. ausgewählt und ab Jänner auf der Website villach.at/meinshop bekanntgegeben. Der KWF zahlt den Unternehmerinnen und Unternehmern ein Preisgeld in Höhe von bis zu 3000 Euro für die Geschäftseröffnung.

Bewerben

Für Interessierte: Wenden Sie sich für Informationen an die Wirtschaftsabteilung wirtschaft@villach.at oder bewerben Sie sich ab Mitte Jänner 2022 auf villach.at/meinshop.

Für Vermieter

Sie haben ein Geschäftslokal, das Sie im Rahmen der „Meine Idee-mein Shop“-Aktion bewerben lassen möchten und sind bereit, es für sechs Monate zu vermieten? Setzen Sie sich mit der Wirtschaftsabteilung in Verbindung: wirtschaft@villach.atTel. 04242 205 5200.

